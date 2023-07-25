سياسة
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"يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".. الصحف العبرية تتوحد باللون الأسود
أدان الإعلام العبري تصديق الحكومة الإسرائيلية على قانون "الحد من المعقولية" الذي طالته انتقادات واسعة وسبّب احتجاجات عنيفة منذ أسابيع. واعتبرت الصحف أن تمرير القانون ضربة قاسية للديمقراطية في إسرائيل.
"يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".. الصحف العبرية تتوحد باللون الأسود
الصحف العبرية تتوحد باللون الأسود / Others
25 يوليو 2023

اتّشحت الصحف العبرية اليوم الثلاثاء باللون الأسود تعبيراً عن احتجاجها ضد تمرير الكنيست الاثنين مشروع قانون "الحد من المعقولية"، على الرغم من الاعتراضات الواسعة التي طالته.

وتحت عنوان "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"، انتقد الإعلام العبري مضيّ الكنيست في التصويت على القانون متجاهلاً الاعتراضات والاحتجاجات التي تعمّ البلاد منذ 29 أسبوعاً.

بعد 7 أشهر من الجدل العنيف، صوّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحدّ من المعقولية" ليصبح بذلك قانوناً نافذاً.

ووصفت صحيفة هآرتز الإسرائيلية الخطوة بـ"الضربة القاسية لسيادة القانون، ويوم مظلم للديمقراطية الإسرائيلية، وعلم أحمر لمستقبلها".

كما أدانت جماعات يهودية في الولايات المتحدة التصويت على القانون باعتباره تهديداً للديمقراطية، وحذرت من أنه قد يضر بالعلاقات مع اليهود الأمريكيين.

وأعربت اللجنة اليهودية الأمريكية، وهي واحدة من أقدم الجماعات الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة، عن "خيبة أملها العميقة" من التصويت، وقالت إنها "قلقة للغاية" من أنها ستعمّق الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي وسط مظاهرات ضخمة ضدّ القانون، بما في ذلك داخل الجيش، مع تهديد آلاف من جنود الاحتياط العسكريين برفض الحضور لأداء الواجب.

لكن البيت الأبيض اقتصر انتقاده على وصف النتيجة بأنها "مؤسفة"، في إشارة إلى أنه من غير المرجح أن تفرض إدارة بايدن أي تكاليف حقيقية على حكومة بنيامين نتنياهو لتحديها دعوات الرئيس إلى تأجيل التصويت والتوصل إلى حلّ وسط مع خصومه.

من جهته طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعارضة بالإبقاء على الخلاف السياسي خارج الجيش، معتبراً أنه لا يزال يمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حول جميع التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء".

وأكّد نتنياهو موقفه قائلاً: "رغم كل شيء، سنواصل السعي للمفاوضات والتوصل إلى تفاهمات، ولن نتنازل عن فرصة التوصل إلى تفاهمات واسعة، وأقول لكم إنّ ذلك ممكن".

وكشف أن الائتلاف الحكومي سيتواصل مع المعارضة في القريب لإجراء حوار، مضيفاً: "مستعدّون لبحث كل شيء على الفور، وفعل ذلك في جولة المحادثات خلال فترة العطلة والتوصل إلى اتفاق شامل حول كل شيء، وإذا لزم الأمر فسنضيف مزيداً من الوقت حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني".

لكن رئيس المعارضة يائير لابيد، اعتبر في تغريدات على حسابه بتويتر، أن اقتراح نتنياهو العودة إلى الحوار "فارغ من المضمون".

وأضاف: "كما تَبيَّن لكل من شارك في محاولات التوصل إلى اتفاقيات واسعة، نتنياهو ليس رئيس وزراء إسرائيل في الحقيقة، إنه أسير ليفين وبن غفير، إنهما يقرران وهو يفعل ما يقولان".

وقال لابيد إن دعوة نتنياهو إلى الحوار "كذبة أخرى، الهدف الوحيد منها هو رفع الضغط الأمريكي وإسكات الاحتجاجات".

والاثنين صوّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، ليصبح بذلك قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.

وقانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجاً عليها منذ 29 أسبوعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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