سياسة
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كييف تعلن إحباط هجوم روسي بمُسيرات.. والعثور على ألغام بمحطة زابوريجيا
شنّت روسيا هجوماً ليلياً بطائرات مسيّرة على كييف، فيما أعلنت أوكرانيا إسقاط جميع الطائرات. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه جرى رصد ألغام مضادة للأفراد في موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
كييف تعلن إحباط هجوم روسي بمُسيرات.. والعثور على ألغام بمحطة زابوريجيا
طائرات مسيرة روسية تضرب كييف / صورة: Reuters
25 يوليو 2023

أفادت سلطات محلية أوكرانية الثلاثاء بأن روسيا شنّت هجوماً ليلياً بطائرات مسيّرة على كييف، مضيفة أن جميع الطائرات المسيرة جرى إسقاطها، والمعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من تحذير روسيا من "إجراءات انتقامية قاسية" في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة استهدف موسكو التي تبعد 500 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.

وأكد سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، على تليغرام، أن روسيا "هاجمت كييف بطائرات مسيّرة هجومية"، دون أن يحدد عددها أو من أين جرى إطلاقها.

وكشف أن "حالة الإنذار استمرت ثلاث ساعات، وجرى رصد جميع الأهداف الجوية وتدميرها عند اقترابها من كييف".

وأضاف: "وفق المعلومات في هذه اللحظة لم يقع ضحايا أو دمار في العاصمة".

وكانت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أطلقت إنذاراً في وقت سابق من هجوم بطائرات مسيّرة وحذّرت السكان بضرورة البقاء في الملاجئ.

كما حذّرت القوات الجوية من هجمات مماثلة على منطقتَي أوديسا وميكولاييف الجنوبيتين اللتين تطلان على البحر الأسود وتضمّان عديداً من المواني التي باتت أهدافاً لروسيا منذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب.

العثور على ألغام في محطة زابوريجيا النووية

وفي السياق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه جرى رصد ألغام مضادة للأفراد في موقع محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وذكر رئيس الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة رافاييل غروسي، في بيان الاثنين، أن خبراء الوكالة في 23 تموز/يوليو "شاهدوا بعض الألغام في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية المحيطة بالموقع".

ولم يحدد البيان عدد الألغام التي شاهدها فريق الخبراء.

وأكد غروسي أن الألغام كانت في "مناطق محظورة" لا يمكن لموظفي المحطة الوصول إليها، مشيراً إلى أن التقييم الأولي للوكالة الذرية هو أن أي تفجير "لا ينبغي أن يؤثر في أنظمة السلامة والأمن النوويين بالموقع".

وأضاف أن زرع الألغام المتفجرة في الموقع "يتعارض مع معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإرشادات الأمن النووي"، ويخلق ضغوطاً نفسية إضافية على الموظفين.

وأفاد أحدث بيانات الوكالة بأنه لم يُسمح لها حتى الآن بالدخول إلى أسطح مباني المفاعلات وقاعات التوربينات.

وتعرضت محطة زابوريجيا بعد وقوعها في أيدي القوات الروسية لإطلاق نار وجرى فصلها عن شبكة الكهرباء مرات عدة، ما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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