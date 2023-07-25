قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن زلزالاً بقوة 5.5 درجة ضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وذكرت في بيان أن الزلزال وقع الساعة 08:44 (05:44 ت.غ) على عمق 11.27 كم.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع في منطقة قوزان التابعة لولاية أضنة.

ولم ترِدْ على الفور أنباء عن أضرار جراء الزلزال.

بدوره أفاد والي أضنة سليمان البان، بأن الزلزال لم يتسبب في أي أضرار وفقاً للمعطيات الأولية، مشيراً إلى استمرار أعمال المسح في الولاية.

وأعرب البان عن أمنياته بالسلامة لجميع المواطنين في أضنة.

من جهته أكّد يونس سيزار رئيس "آفاد"، عدم وجود أي أضرار جراء الزلزال حتى الآن، وأن عمليات المسح الميدانية مستمرة.

وزير الداخلية يؤكد عدم وجود خسائر

في السياق نفسه قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن مركز استعلامات الطوارئ "112" لم يتلقَّ بعد أي بلاغات عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة صباح الثلاثاء.

وأكد عبر حسابه على تويتر الثلاثاء، أن الكوادر المعنية كافة وعلى رأسها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تواصل أعمالها في الميدان منذ وقوع الزلزال.

وتمنى الوزير يرلي قايا السلامة لجميع المواطنين الذين تأثروا بالزلزال.

وضرب زلزال بقو ة 5.5 درجة على مقياس ريختر صباح الثلاثاء قضاء قوزان بولاية أضنة، وشعر به سكان الولايات المجاورة، دون تسجيل إصابات أو ضحايا.