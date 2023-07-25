يتسابق كثيرون في استعجال نهاية هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وذلك بزيادة الاتفاقات البينية دولياً لإجراء مبادلات تجاريّة بعملات محلية، إذ يترقّب العالم اللقاء الذي يجمع رؤساء منظمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، الشهر المقبل، بعد إعلان نيّة دول "بريكس" طرحها "عملة مشتركة".

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إنّ إنشاء عملة بريكس جديدة "سيكون بنداً رئيسياً في جدول أعمال قمّة بريكس المقبلة في جوهانسبرغ، 22 أغسطس/آب"، وأضافت: "علينا ألا نفترض دوماً أنّ الفكرة ستنجح، لأنّ اقتصادياتها صعبة جداً، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار ظروف كل البلدان، خصوصاً في حالة النموّ الاقتصادي المنخفض".

المنافس البديل

ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن عليان، إنّ الفكرة الرئيسية التي اتّجهت من أجلها دول "بريكس" لتحقيق هدف "عملة موحدة" هي أهميّة البحث عن "منافس للدولار"، وهذا المنافس ليس بالضرورة أن يكون العُملة الأولى، ولكن لا بد من وجود منافس يتمتّع بقوّة أمام العُملة الأمريكية.

ويضيف عليان في حديثه مع TRT عربي، أنّه "من المتوقع لعملة بريكس، حال الاتّفاق عليها، أن تكون ذلك المنافس في مرحلة ما لاحقة، ثمّ في مراحل تالية بديلاً للدولار"، لافتاً إلى أنّ "لكل مرحلة من هذه المراحل وقتاً زمنياً لتحقيق أهدافها، وهذا الزمن يرتبط بعدّة عوامل، منها أدوات دول بريكس لتمكين عملتها اقتصادياً، وقدرتها على حماية هذه العُملة من ممارسات الضغط المحتملة من واشنطن، كذلك تتوقف على قوّة اقتصاد دول بريكس وعلاقاتها الدبلوماسية ببقية دول العالم".

ويتابع الخبير الاقتصادي أنّ دول "بريكس" لا بدّ أن تحدد ماهيّة العُملة الجديدة، وذلك بالسؤال عمّا إذا كانت "ستصبح عملة لإحدى الدول المؤسِّسة للمنظمة أم عملة موحّدة لجميع دولها؟".

من الطبيعي أن تقاوم أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون، هذه العُملة المحتملة، وبالتالي فإنّ نجاح عملة "بريكس" متوقّف على قدرة دول المنظمة على التصدّي لهذه المقاومة الأمريكية، وهذا يتطلّب ضرورة استقطاب عدد أكبر من الدول لصالح منظمة "بريكس"، حسب الدكتور عبد الرحمن عليان.

أسرع نمو

و"بريكس" اسم مختصر مكوَّن من الأحرف الأولى باللغة اللاتينية "BRICS"، المكوّنة لأسماء الدول صاحبة أسرع نموّ اقتصادي في العالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وعُقدت أول قمّة بين رؤساء الدول المؤسِّسة للمنظمة في يكاترينبورغ بروسيا في يونيو/حزيران 2009، حيث تضمّنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.

وفي أبريل/نيسان الماضي أعربت 19 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول "بريكس"، إذ قال سفير جنوب إفريقيا لدى المجموعة، أنيل سوكلال، في مقابلة، إنّ كتلة الدول الناشئة التي تضمّ كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا "ستجتمع في كيب تاون لمناقشة توسيعها".

"بريكس" والولاء لأمريكا

ويقول الخبير الاقتصادي عادل عامر، إنّ "الأزمة الاقتصادية العالمية كان من شأنها أن استفاقت الشعوب على كون الدولار هو المسيطر على اقتصاد العالم، وأنّ التضخّم وارتفاع أسعار السلع بسبب شحّ الدولار وتحكّم الدولة الأولى المسيطرة المصدّرة للدولار على الاقتصاد العالمي".

ويبيّن عامر في حديثه مع TRT عربي أنّ ذلك دفع الدول إلى البحث عن بديل للدولار والتوافق على سلّة عملات بديلة له، وعقد اتفاقيات بين بعض الدول للتعامل فيما بينها بالعُملة المحليّة حتى لا تسقط في أزمات اقتصاديّة.

ويضيف أنّ "قمّة بريكس أتاحت وسيلة للابتعاد عن هيمنة الدولار، رغم أنّ عدداً ليس بقليل من الدول يعطي ولاءه السياسي والاقتصادي لأمريكا، ما يجعل واشنطن قادرة على الضغط لمنع تداول أيّ عملة جديدة تنافس عملتها".

المصلحة تحكم

ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، بدوره، أنّ أمريكا ليست لديها دائماً القدرة على الضغط الدولي، لأنّ من حق كل دولة أن تتعامل بالشكل الذى يحقّق مصلحتها الاقتصادية، وهذا ربّما يؤثّر في فكرة الولاء المطلق لأمريكا.

ويوضح الشافعي في حديثه مع TRT عربي أنّ دول "بريكس" قادرة على إنجاح مخطّطها بشأن العُملة الجديدة، وذلك "بسبب الاقتصاد القوي للدول الخمس المؤسِّسة للمنظمة"، مشيراً إلى أنّ هذه الدول لديها قدرة على إحداث فارق بما تملكه من مكانة في حجم التجارة العالميّة، وأيضاً على المستوى المحليّ.

كسر هيمنة الأخضر

وتقول الباحثة في الاقتصاد السياسي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي الدكتورة سمر عادل، إنّه "ليس بين عشيّة وضحاها يمكن إحلال عملة محل عملة محميّة بقوّة اقتصادية كبرى تشكّل أكثر من 80% من حركة التجارة العالمية"، في إشارةٍ إلى الدولار الأمريكي.

وتوضح في حديثها مع TRT عربي، أنّه لكي تنافس "عُملة بريكس" هيمنة الدولار لا بدّ من ارتكازها على مؤسسات ماليّة خاصّة بها، مثل بنك دولي وصندوق نقد وغيرهما من مؤسّسات ماليّة عالميّة، مشيرة إلى أنّ استمرار بيع البترول بعملة الدولار "يجعل من الصعب كسر هيمنته"، حسب قولها.

"المارشال دولار"

ويتفق الخبير الاقتصادي ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مجدي صبحي، مع رأي الباحثة سمر عادل، إذ يقول لـTRT عربي: "رغم المحاولات الفردية والجماعية، من روسيا وغيرها، لنزع هيمنة الدولار عن ساحة الاقتصاد العالمي، فإنّ الدولار باقٍ كعملة مسيطرة"، حسب قوله.

ويلفت صبحي إلى أنّ "هيمنة الدولار على اقتصاد الأرض يعود إلى تاريخ طويل، فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان معظم بلدان العالم، وعلى رأسها أوروبا المتقدّمة صناعياً، قد دُمّرت، ولم ينْجُ من هذا المصير إلّا أمريكا".

وتابع: "لهذا فإنّ الناتج الأمريكي بلغ بحلول نهاية الحرب قرابة 60% من الناتج العالمي، وبذلك أصبحت الولايات المتّحدة القوّة التجارية الرئيسيّة في العالم، مستحوذةً على 22% من إجمالي صادرات العالم، وكذلك قرابة 13% من مجمل الواردات العالمية، وذلك عام 1948، مع تحقيقها فائضاً في ميزانها التجاري يزيد على 4.5 مليار دولار".

وقد حدث هذا، حسب صبحي، لأنّ باقي دول العالم، خصوصاً أوروبا، لم يكن لديها حلّ لإعادة إعمار اقتصادها سوى عبر ما عُرف بـ"مشروع مارشال"، الذي اعتمد على تصدير السلع الأمريكية إلى الخارج، مما أدّى لتحقيق فائض تجاري لصالح أمريكا حتى عام 1968.

ويختتم صبحي بقوله إنّ احتمال وجود نظام تجاري عالمي متعدد العملات "لا يزال بعيداً"، وتابع: "انحسار دور الدولار كلياً أمر مستبعد ما لم يتحقق عالم متعدد الأقطاب اقتصادياً وسياسياً، ساعتها سيُعاد النظر تلقائياً في وضع نظام نقدي دولي جديد".