أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأهمية الكبرى التي توليها بلاده لقطاع الصناعات الدفاعية، وأن الصناعات الدفاعية التركية تكتب قصة نجاح يراقبها العالم بانبهار.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للرئيس التركي خلال افتتاح معرض إسطنبول للصناعات الدفاعية "آيدف-2023 IDEF".

ولفت أردوغان إلى أن جولته الخليجية التي أجراها الأسبوع الفائت تكللت بأضخم اتفاقيات تصدير للمنتجات الدفاعية.

وقال أردوغان: "أبرمنا خلال الجولة الخليجية أضخم اتفاقيات تصدير للمنتجات الدفاعية في تاريخنا، وأعتقد أنه ستتضاف عقود جديدة في معرض آيدف".

وأضاف أن تركيا تنفذ حالياً 850 مشروعاً ستترك بصماتها في مجال الصناعات الدفاعية.

وتابع: "صادراتنا في مجال الصناعات الدفاعية حققت مستوى قياسياً ببلوغها مليارين و378 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري".

وأوضح أن صادرات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية العام الماضي بلغت 4 مليارات و400 مليون دولار، وأن الهدف للعام الحالي 6 مليارات دولار.

وأكد أن تركيا تولي تطوير الصناعات الدفاعية أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن القطاع حقق نجاحات كبيرة أثارت إعجاب العالم بأسره في السنوات الماضية.

وأشاد الرئيس التركي بالنجاح الذي حققته المدرعات والصواريخ التركية والرادارات والأنظمة الدفاعية في ميادين القتال.

وأضاف أردوغان: "نحن من بين الدول الثلاث الرائدة بالعالم في مجال تكنولوجيا المركبات بنوعيها الاستطلاعي والمسلح".

ولفت إلى أن تركيا لا تهدف إلى بيع المنتجات فحسب، بل أيضاً إلى إقامة شراكات طويلة الأجل وتطوير مشاريع مشتركة.

وتابع: "يسعدنا أن نشارك أصدقاءنا خبراتنا ومعرفتنا في مجال الصناعات الدفاعية".

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية معرض "آيدف-2023 IDEF" للصناعات الدفاعية بين 25 و28 يوليو/تموز الجاري.