سياسة
2 دقيقة قراءة
وسط منافسة شرسة.. تيك توك يتيح لمستخدميه نشر محتوى مكتوب
تتواصل المنافسة القوية بين منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب مزيد من المستخدمين، إذ أطلق تطبيق تيك توك يوم الاثنين ميزة جديدة لنشر محتوى مكتوب، بعد أن كان مقتصراً فقط على نشر مقاطع الفيديو.
وسط منافسة شرسة.. تيك توك يتيح لمستخدميه نشر محتوى مكتوب
تيك توك يتيح للمستخدمين نشر محتوى مكتوب. / صورة: AA
25 يوليو 2023

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" الاثنين ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر محتوى يتألف من نصوص فقط، مع العلم أنّ منشورات المنصة كانت تقتصر حتى اليوم على مقاطع الفيديو، في خطوة تتيح لها التنافس بصورة مباشرة مع تويتر.

وأوضحت شركة بايت دانس الصينية المالكة للمنصة في بيان أنّ هذه الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بـ"مشاركة قصصهم وقصائدهم وغير ذلك من المحتويات المكتوبة، مما يوفر لمنشئي المحتوى طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم في المنصة".

وتتيح تيك توك للمستخدمين الذين سينشرون محتوى مكتوباً إضافة صوت ما إلى النص أو تحديد موقع أو فتح خانة التعليقات أو السماح لمستخدمين آخرين باستخدام خاصية "دويتس" التي تمكّن المستخدم من نشر محتواه إلى جانب محتوى آخر.

وتسعى شبكة تيك توك المعروفة بمقاطع الفيديو القصيرة إلى زيادة الخدمات التي توفرها.

ورفعت الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو التي يمكن نشرها تدريجياً من 15 ثانية عند إطلاق المنصة عام 2017 إلى عشر دقائق راهناً، في خطوة ترمي إلى التنافس مع يوتيوب الذي أطلق صيغة مقاطع الفيديو القصيرة المستوحاة من تيك توك.

وتشكل صيغة المحتوى المكتوب التي أطلقتها تيك توك بديلاً عن الشبكات الاجتماعية المتخصصة في النصوص وأبرزها تويتر التي غيّر مالكها إيلون ماسك يوم الاثنين شعارها إلى "X".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us