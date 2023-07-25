سياسة
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اللاعب المصري تريزيغيه: أبذل قصارى جهدي لتقديم الأفضل مع طرابزون سبور
قال لاعب كرة القدم تريزيغيه، المحترف بنادي طرابزون سبور  التركي، إنه يبذل  قصارى جهده لتقديم الأفضل مع فريقه، مؤكداً أن الفريق مهتم بتحسين أدائه والاستعداد للموسم القادم بأفضل شكل.
اللاعب المصري تريزيغيه: أبذل قصارى جهدي لتقديم الأفضل مع طرابزون سبور
النجم المصري لكرة القدم تريزيغيه: أبذل قصارى جهدي لتقديم الأفضل مع نادي طرابزون سبور التركي المحترف ضمن صفوفه. / صورة: AA
25 يوليو 2023

أكد النجم المصري لكرة القدم محمود حسن الملقب بـ"تريزيغيه" أنه يبذل قصارى جهده لتقديم الأفضل مع نادي طرابزون سبور التركي المحترف ضمن صفوفه.

قال ذلك خلال وجوده مع فريقه في المعسكر التدريبي بسلوفينيا، استعداداً للموسم الكروي الجديد المقرر انطلاقه منتصف أغسطس/آب القادم.

وأشار تريزيغيه إلى أن الموسم الكروي الماضي كان جيداً له، وأوضح أن فريقه مهتم حالياً بتحسين أدائه والاستعداد للموسم القادم بأفضل شكل، مبدياً احترامه لجميع الفرق المشاركة في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف: "سعيد في المعسكر التدريبي الحالي، كما أنني سعيد في اللعب مع طرابزون سبور، آمل أن يكون الموسم الكروي القادم أفضل لنا من حيث النتائج لأننا عملنا بجد خلال المعسكر التدريبي".

وأردف نجم أستون فيلا السابق: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، بذل كل اللاعبين مجهوداً كبيراً، ونأمل أن نقطف ثمار جهودنا خلال الموسم الجديد ونظفر بلقب الدوري التركي الممتاز".

واستطرد تريزيغيه: "أحاول تقديم الأفضل لطرابزون سبور في كل مباراة، أستطيع أن أقول على وجه اليقين إنني أحاول تقديم مئة بالمئة وأبذل قصارى جهدي، لأنني ألعب مع فريق رائع".

وتابع: "أومن بأن أكبر منافس لي هو نفسي، أحاول دائماً أن أكون اليوم أفضل من الأمس، نحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا لا على الآخرين".

وفي يوليو/ تموز 2022، أعلن طرابزون سبور ضم تريزيغيه قادماً من أستون فيلا الإنجليزي، بعقد لـ4 مواسم.

وسبق أن لعب تريزيغيه في الدوري التركي مع قاسم باشا بين موسمَي 2017 و2019 وخاض معه 65 مباراة في الدوري، مسجلا 22 هدفاً و25 بالمجمل في 71 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وانتقل تريزيغيه إلى أستون فيلا صيف 2019، قبل أن تجري إعارته منتصف 2021-2022 لنادي باشاك شهير، إذ سجل 6 أهداف في 10 مباريات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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