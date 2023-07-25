سياسة
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“آيدف 2023”.. روكتسان وجانيك التركيتان تشاركان أبرز منتجاتهما الدفاعية
عرضت شركتا "جانيك" وروكتسان التركيتان أبرز منتجاتهما الدفاعية بمعرض الصناعات الدفاعية الذي يقام في مركز "توياب" للمؤتمرات والمعارض بإسطنبول ويستمر حتى 28 يوليو/تموز الجاري.
“آيدف 2023”.. روكتسان وجانيك التركيتان تشاركان أبرز منتجاتهما الدفاعية
“ روكتسان ” التركية تقدم أبرز منتجاتها الدفاعية بمعرض “آيدف” / صورة: AA
25 يوليو 2023

تعرض شركة "جانيك" التركية الرائدة في صناعة الأسلحة أبرز منتجاتها المحلية في معرض "آيدف" للصناعات الدفاعية المقام حالياً في إسطنبول.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت الدورة الـ16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع "آيدف-2023"، المتخصّص في الصناعات الدفاعية بإسطنبول وتستمر لغاية 28 من يوليو/تموز الجاري.

ومن أبرز منتجات "جانيك" التي تعرضها في المعرض المذكور مضاد الصواريخ من طراز "CANiK M3" ذو العيار 12.7 مم، الذي يُعرض لأول مرة.

"جانيك" التي أعلنت العام الماضي، استحواذها على شركة الدفاع البريطانية AEI Systems، تقدم منتجات توائم جميع المنصات البرية والبحرية والجوية.

بينما قدمت شركة روكتسان التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، 7 منتجات جديدة لها في المعرض من أصل 30 منتجاً.

وخلال مدة المعرض سيعقد إداريو روكتسان سلسلة لقاءات مع ممثلي الشركات العالمية ومسؤولي البلدان الذين سيزورون "آيدف 2023".

ومن المنتظر أيضاً أن تبرم الشركة جملة من الاتفاقيات الثنائية.

ويهدف معرض "آيدف" إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وينظم المعرض برعاية رئاسة الجمهورية التركية في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول، بمشاركة 1461 شركة من 55 بلداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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