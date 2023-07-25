سياسة
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"ثورة حقيقية".. نائب الرئيس التركي يعلن تراجع نسبة استيراد الدفاع إلى 20%
صرّح جودت يلماز نائب الرئيس التركي، أن بلاده كانت تعتمد على الخارج في تأمين منتجاتها الدفاعية بمعدل 80% قبل 20 عاماً، وأن الرقم تراجع اليوم إلى 20%. وأكّد أن حصة قطاع الصناعات الدفاعية في السوق العالمية تزداد يوماً بعد يوم.
"ثورة حقيقية".. نائب الرئيس التركي يعلن تراجع نسبة استيراد الدفاع إلى 20%
نائب الرئيس التركي جودت يلماز خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF"، بإسطنبول. / صورة: AA
25 يوليو 2023

صرّح جودت يلماز نائب الرئيس التركي، أن بلاده كانت تعتمد على الخارج في تأمين منتجاتها الدفاعية بمعدل 80% قبل 20 عاماً، وأن الرقم تراجع اليوم إلى 20%.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF"، المقام في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول.

وأوضح يلماز أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، حققت ثورة حقيقية في مجال الصناعات الدفاعية، وأن شعارها اليوم هو عدم شراء أي منتج يمكن صنعه محلياً.

وأضاف أن تركيا كانت تنفذ مشاريع الصناعات الدفاعية بميزانية تقارب 5.5 مليار دولار في 2002، وأن الرقم ارتفع إلى 90 مليار دولار حالياً.

وذكر أن الصناعات الدفاعية أصبحت اليوم من أكبر القطاعات مساهمة في الاقتصاد التركي، إذ يضم قرابة 3000 شركة يعمل فيها أكثر من 80 ألف موظف.

وأكّد أن حصة قطاع الصناعات الدفاعية في السوق العالمية تزداد يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن حجم الصادرات في النصف الأول من العام الجاري بلغ 2.4 مليار دولار.

وتوقع نائب الرئيس التركي أن يرتفع حجم الصادرات الدفاعية إلى 6 مليارات دولار نهاية عام 2023.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت الدورة الـ16 لمعرض "IDEF" المتخصّص في الصناعات الدفاعية، بمدينة إسطنبول ويستمر حتى 28 يوليو/تموز الجاري.

ويهدف المعرض إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصّصة في الصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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