سياسة
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هل يواجه الاسم الجديد لتويتر مشكلات قانونية؟
قد يؤدي الاسم الجديد لمنصة تويتر إلى متاعب قانونية للشركة، وذلك لامتلاك عدد من الشركات الحقوق الفكرية للمسمّى، وعلى رأسها شركتا مايكروسوفت وميتا.
هل يواجه الاسم الجديد لتويتر مشكلات قانونية؟
ويستخدم حرف اللغة الإنجليزية إكس "X" في العلامات التجارية على نطاق واسع لدرجة أنه مرشح لطعون قانونية / صورة: AFP
25 يوليو 2023

قد يواجه قرار الملياردير إيلون ماسك تغيير اسم تطبيق تويتر إلى إكس تحديات قانونية إذ تمتلك شركتا ميتا ومايكروسوفت حقوق ملكية فكرية للمسمّى ذاته.

ويستخدم حرف اللغة الإنجليزية إكس "X" في العلامات التجارية على نطاق واسع لدرجة أنه مرشّح لطعون قانونية - والشركة التي كانت تعرف سابقاً باسم تويتر قد تواجه عقبات مستقبلاً في الدفاع عن هويتها الجديدة إكس.

وقال جوش جيربن وهو محام متخصص في القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية "من المؤكد بنسبة 100٪ أن يرفع أحدهم دعوى قضائية على تويتر بسبب ذلك". وأضاف أنه أحصى نحو 900 علامة تجارية أمريكية سارية مسجلة باسم إكس في الكثير من الصناعات.

وغيّر ماسك الاثنين اسم شبكة التواصل الاجتماعي تويتر إلى إكس، كما كشف عن شعار جديد للمنصة عبارة عن حرف إكس باللون الأبيض على خلفية سوداء.

ويحق لمالكي العلامات التجارية -التي تحمي أشياء مثل الأسماء التجارية والشعارات- رفع دعاوى التعدي على حقوق ملكية العلامة التجارية إذا استخدمت شركة أخرى علامة قد تسبب التباساً لدى المستهلك، وتتراوح الأحكام في مثل هذه الدعاوى بين التعويضات المالية وحظر استخدام العلامة.

وتمتلك مايكروسوفت منذ 2003 علامة تجارية باسم إكس متعلقة بمنصة ألعاب الفيديو إكس-بوكس التابعة لها، كما تمتلك ميتا بلاتفورمز التي أطلقت في الآونة الأخيرة منصة ثريدز المنافسة لتويتر، علامة تجارية اتحادية مسجلة في 2019 للحرف إكس باللونين الأزرق والأبيض وتستخدمها في مجالات تشمل البرمجيات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي تعليق من الشركات الثلاث حول القضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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