طورت شركة "نورول ماكينا" التركية، أول عربة مدرّعة من طراز "NMS" يمكن لها حمل ذخائر "متسكعة".

وعرضت الشركة التركية منتجها الجديد في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية بنسختها الـ16، الذي انطلق في إسطنبول الثلاثاء ويستمر لغاية 28 يوليو/تموز الحالي.

وأكد نائب مدير عام "نورول ماكينا"، أنيل كاريل، أن العربة الجديدة تصنف من الوزن الخفيف ضمن ابتكارات الشركة.

وأضاف أن الشركة طورت فئات مختلفة من العربة طراز "NMS"، تتراوح أوزانها بين 10 و20 طناً، موضحاً أن العربة الجديدة الخفيفة وزنها 8–10 أطنان.

وأفاد أن العربة الخفيفة مزودة بما يعرف بالذخائر "المتسكعة"، لافتاً إلى أن الشركة المطورة لهذه الذخائر حققت نتائج ناجحة جداً في الاختبارات.

والذخائر المتسكعة تعدُّ نوعاً من أنظمة الأسلحة الجوية التي تحوم فيها الذخيرة حول المنطقة المُستهدفة لبعض الوقت، وتهاجم بمجرد تحديد موقع الهدف.

وفي الفترة الأخيرة برزت أهمية هذا النوع من الذخائر، وتحديداً في الحرب الروسية الأوكرانية التي لعبت فيها دوراً واضحاً في العمليات القتالية.

وأوضح كاريل أن مدى الذخائر يبلغ 20 كم، ولها القدرة على ثقب الدروع.

وأضاف أنها المرة الأولى التي يَطور فيها ذخائر كهذه في تركيا، لافتاً إلى وجود أنواع عديدة من الذخائر المتسكعة بالعالم، إلا أن التركية تعدّ أصغرها حجماً.

وأعرب عن ثقته في أن "نورول ماكينا" ستواصل نجاحاتها في التصدير من خلال تصدير العربة الجديدة.

وأفاد أن الشركة على وشك توقيع صفقتين لتصدير عربات "NMS"، مؤكداً أنهم يهدفون لتصدير العربة الخفيفة الجديدة أيضاً قريباً.

وتعدّ شركة "نورول ماكينا" من الشركات التركية الرائدة في الصناعات الدفاعية، وتحديداً في مجال المركبات المدرّعة، التي تصدر أنواعاً مختلفة منها يستخدمها عدد من الجيوش العالمية.