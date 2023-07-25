سياسة
2 دقيقة قراءة
مداها يناهز 20 كم.. شركة تركية تبتكر أول  مدرعة لإطلاق الذخائر "المتسكعة"
تمكّنت شركة " نورول ماكينا" من تطوير عرباتها المدرعة من طراز " NMS" لتصبح قادرة على حمل ذخائر "متسكعة" من الممكن أن يصل مداها إلى 20 كيلومتراً وقادرة على خرق الدروع.
مداها يناهز 20 كم.. شركة تركية تبتكر أول  مدرعة لإطلاق الذخائر "المتسكعة"
يبلغ مدى الذخائر  20 كم، ولها القدرة على ثقب الدروع / صورة: AA
25 يوليو 2023

طورت شركة "نورول ماكينا" التركية، أول عربة مدرّعة من طراز "NMS" يمكن لها حمل ذخائر "متسكعة".

وعرضت الشركة التركية منتجها الجديد في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية بنسختها الـ16، الذي انطلق في إسطنبول الثلاثاء ويستمر لغاية 28 يوليو/تموز الحالي.

وأكد نائب مدير عام "نورول ماكينا"، أنيل كاريل، أن العربة الجديدة تصنف من الوزن الخفيف ضمن ابتكارات الشركة.

وأضاف أن الشركة طورت فئات مختلفة من العربة طراز "NMS"، تتراوح أوزانها بين 10 و20 طناً، موضحاً أن العربة الجديدة الخفيفة وزنها 8–10 أطنان.

وأفاد أن العربة الخفيفة مزودة بما يعرف بالذخائر "المتسكعة"، لافتاً إلى أن الشركة المطورة لهذه الذخائر حققت نتائج ناجحة جداً في الاختبارات.

والذخائر المتسكعة تعدُّ نوعاً من أنظمة الأسلحة الجوية التي تحوم فيها الذخيرة حول المنطقة المُستهدفة لبعض الوقت، وتهاجم بمجرد تحديد موقع الهدف.

وفي الفترة الأخيرة برزت أهمية هذا النوع من الذخائر، وتحديداً في الحرب الروسية الأوكرانية التي لعبت فيها دوراً واضحاً في العمليات القتالية.

وأوضح كاريل أن مدى الذخائر يبلغ 20 كم، ولها القدرة على ثقب الدروع.

وأضاف أنها المرة الأولى التي يَطور فيها ذخائر كهذه في تركيا، لافتاً إلى وجود أنواع عديدة من الذخائر المتسكعة بالعالم، إلا أن التركية تعدّ أصغرها حجماً.

وأعرب عن ثقته في أن "نورول ماكينا" ستواصل نجاحاتها في التصدير من خلال تصدير العربة الجديدة.

وأفاد أن الشركة على وشك توقيع صفقتين لتصدير عربات "NMS"، مؤكداً أنهم يهدفون لتصدير العربة الخفيفة الجديدة أيضاً قريباً.

وتعدّ شركة "نورول ماكينا" من الشركات التركية الرائدة في الصناعات الدفاعية، وتحديداً في مجال المركبات المدرّعة، التي تصدر أنواعاً مختلفة منها يستخدمها عدد من الجيوش العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us