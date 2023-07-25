سياسة
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حرائق في الجزائر والمغرب تجتاح مساحات شاسعة وتخلّف عشرات الضحايا
أعلنت الجزائر أن فرقها ما زالت تكافح لإخماد 15 حريقاً في 8 ولايات شمالي البلاد، خلّفت حتى الآن 34 قتيلاً وعدداً من الجرحى. بينما أعلنت المغرب أن عدد الحرائق المسجّلة في البلاد منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حتى تاريخ 24 يوليو/تموز بلغ 222.
حرائق في الجزائر والمغرب تجتاح مساحات شاسعة وتخلّف عشرات الضحايا
كانت السلطات الجزائرية قد أعلنت قبل أيام تفعيل حالة التأهب القصوى تحسباً لمواجهة نشوب حرائق في الغابات تزامناً مع موجة الحر المستمرة. / صورة: AA
25 يوليو 2023

أعلنت إدارة الحماية المدنية بالجزائر، الثلاثاء، أن فرقها ما زالت تكافح لإخماد 15 حريقاً في 8 ولايات شمالي البلاد، خلّفت حتى الآن 34 قتيلاً وعدداً من الجرحى.

وذكرت الحماية المدنية (حكومية)، في بيان، أن هناك 15 حريقاً على مستوى 8 ولايات شمالية هي: سكيكدة وجيجل وبجاية وتبسة وسطيف والطارق (شرق) والبويرة والمدية (وسط).

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، ارتفاع حصيلة وفيات الحرائق المتواصلة منذ الأحد بولايات شمالية إلى 34، بينهم 10 عسكريين.

وأوضحت الداخلية أن "فرق الحماية المدنية تكافح الحرائق على مستوى 11 ولاية معنية حالياً، إذ تعزز عدد الأفراد المدربين ليصل إلى 8000 فرد، إلى جانب شاحنات إطفاء وطائرات قاذفة للمياه".

من جانبها، أعلنت النيابة العامة في ولايتي بجاية وجيجل، الاثنين فتح تحقيقات أولية لكشف ملابسات اندلاع الحرائق.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت قبل أيام تفعيل حالة التأهب القصوى تحسباً لمواجهة نشوب حرائق في الغابات تزامناً مع موجة الحر المستمرة منذ أسابيع.

ومنذ أسابيع تشهد معظم ولايات الجزائر موجة حر قياسية لامست 50 درجة بعدة مناطق بصحراء البلاد وحتى شمالها.

من جانبها، أعلنت السلطات في المغرب، الثلاثاء، أن عدد الحرائق المسجلة في البلاد منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حتى تاريخ 24 يوليو/تموز الجاري، بلغ 222.

جاء ذلك في عرض لمدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب (حكومية) عبد الرحيم هومي، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي).

وذكر هومي أن تلك الحرائق اجتاحت 3900 هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) 54% منها عبارة عن أعشاب ثانوية.

وتابع: "بالنظر إلى مساحات الغابات، يسجل المغرب أدنى معدل للمساحات المتضررة بنسبة 0.04%، بينما تبلغ النسبة 1.4% في إسبانيا و1.1% في الجزائر".

وزاد: "الغابات المحروقة ليست غابات مفقودة، إذ تتم أعمال التشجير وتجهيز وإعادة التأهيل، مباشرة بعد الحريق".

من جهته، قال وزير الفلاحة المغربي محمد صديقي، في اللقاء نفسه: "يعرف المغرب منذ نحو شهر بين 5 و6 حرائق يومياً في مختلف مناطق المملكة".

وسنوياً، يتعرض المغرب إلى حرائق في الغابات التي تغطي 12% من مساحة البلاد، وشهد نحو 500 حريق في 2022، اجتاحت أكثر من 22 ألف هكتار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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