تعرض شركة "سارسيلماز" التركية المصنعة للأسلحة منتجاتها الجديدة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية الـ16 "IDEF 2023" في إسطنبول.

ومن بين المعروضات اللافتة لشركة سارسيلماز (Sarsılmaz) الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية، الروبوت المسلح " SARBOT".

بالإضافة إلى المسدس "SAR 2023" الذي أنتجته الشركة خصيصاً بمناسبة مئوية الجمهورية التركية، ومدفعية عيار 25 ملم، وطائرة "درون" مسلحة.

وفي كلمة خلال اجتماع تعريفي في جناح الشركة، قال نائب مديرها العام، أونر أوزيلماز، إن شركة سارسيلماز بماضيها العريق الممتد لـ143 عاماً، لطالما حققت سوابق في صناعات تركيا الدفاعية.

وحول الروبوت المسلح ساربوت، لفت أوزيلماز إلى أن نسبة التصنيع المحلي في الروبوت الذي تعرض نسخة جديدة منه في المعرض، تتجاوز 75٪.

وتزود شركة "سارسلماز" الجيش والشرطة في تركيا بأسلحة عالية الجودة تختبر عدّة مرات في مختلف الشروط. وتنتج الشركة 50 نوعاً من المسدسات فضلاً عن البنادق والرشاشات.

والثلاثاء انطلق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF) بنسخته الـ16 في إسطنبول ويستمر لغاية 28 يوليو/تموز الجاري.

وينظم المعرض برعاية رئاسة الجمهورية التركية، في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول، بمشاركة 1461 شركة من 55 بلداً.