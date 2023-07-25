انطلقت في قضاء بودروم بولاية موغلا التركية، الثلاثاء، فاعليات المرحلة الأولى من "سباق الرئاسة الدولي لليخوت" بنسخته الرابعة.

وبدأت المرحلة الأولى من السباق الذي تشرف عليه الرئاسة التركية مع انطلاق صافرة البداية في منطقة "يالي قاواق" بقضاء بودروم.

ويتألف السباق من مرحلتين، الأولى تقام بولاية موغلا بين 25-30 يوليو/تموز الجاري، والثانية في إسطنبول بين 27-29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وينظم فاعليات المرحلة الأولى نادي إسطنبول لسباق اليخوت البحري المفتوح، بإسهام من وزارتي الثقافة والسياحة، والشباب والرياضة، وبدعم من ولاية موغلا، وبرعاية رئيسية من شركة "دي إتش إل إكسبرس"، وبتنسيق الاتحاد التركي للإبحار الشراعي.

السباق الذي جمع عشاق الإبحار الشراعي من أنحاء العالم، سيختتم فاعلياته يوم 29 يوليو في منطقة "يالي قاواق" بقضاء بودروم، بعد أن يقطع المتسابقون مساراً يبلغ طوله 250 ميلاً بحرياً بين بودروم – رمريس – بودروم.

ومن المقرر أن يقام حفل تتويج المتسابقين الفائزين يوم 30 يوليو في قلعة بودروم.

وقال رئيس نادي إسطنبول لسباق اليخوت البحري المفتوح، أكرم يمليها أوغلو، إن السباق يتواصل في أجواء تنافسية.

وأضاف: "لدينا أكثر من 450 رياضياً ضمن 45 فريقاً من 14 بلداً مختلفاً، نشهد مشاركة تتضاعف كل عام، وهذا الأمر يسعدنا ويشعرنا بالفخر".