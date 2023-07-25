سياسة
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مشاركة سعودية وإمارتية بارزة في معرض إسطنبول للصناعات الدفاعية
شاركت هيئات حكومية وشركات خاصة من الإمارات والسعودية بصورة لافتة في معرض إسطنبول للصناعات الدفاعية، كما شاركت دول عربية أخرى في قطاعات مختلفة.
مشاركة سعودية وإمارتية بارزة في معرض إسطنبول للصناعات الدفاعية
مشاركة سعودية بارزة في معرض إسطنبول للصناعات الدفاعية / صورة: AA / صورة: GAMI_KSA
25 يوليو 2023

شهد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول "IDEF"، الثلاثاء، حضوراً بارزاً للسعودية والإمارات، إذ شاركتا من خلال جناحين كبيرين.

وأشرفت " الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية" على الجناح السعودي الذي ضم 6 شركات: الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة إيراف الصناعية المحدودة، إضافة إلى معرض الدفاع العالمي.

بينما ضم الجناح الإماراتي 8 مؤسسات توزعت بين شركات خاصة وجهات حكومية وعلى رأس المؤسسات الحكومية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية، على حين شارك عن القطاع الخاص: "ياه سات"، و"كاليدس"، و"الحمرا"، و"أكاديمية ربدان"، و"مجلة الجندي" و"أيدكس".

وشهد المعرض مشاركة من قطر في مجال التخابر الجوي، والأردن في مجال تصفيح السيارات، والسودان في قطاع المسيرات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت بمدينة إسطنبول الدورة الـ16 من معرض "IDEF" المتخصص في الصناعات الدفاعية، ويستمر حتى 28يوليو/تموز الجاري.

ويهدف المعرض إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة بالصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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