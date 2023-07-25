تحتضن مدينة سان بطرسبورغ الروسية، يومي الـ27 و28 من شهر يوليو/تموز الجاري، القمة الثانية المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي. بينما تعد هذه النسخة هي الأولى من نوعها التي تجرى بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ذلك منذ انطلاق المنتدى في عام 2019.

وتراهن موسكو من خلال القمة على تعزيز علاقاتها بالقارة السمراء، في وقت تعيش فيه عزلة عقب العقوبات الغربية التي فرضت عليها. وهو ما يجعل برنامج هذه النسخة من المنتدى حافلاً بالملفات الساخنة، الاقتصادية والسياسية والأمنية، وعلى رأسها ملف الغذاء وملف مجموعة فاغنر المنتشرة في عدد من الدول الإفريقية.

متنفس ديبلوماسي لموسكو

في الوقت الذي تعيش فيه روسيا تحت عقوبات غربية قاسية، قلصت من حجم شراكاتها الاقتصادية مع العالم، وخاصة بشأن صادرات الطاقة والغذاء. كما حجمت علاقاتها الديبلوماسية، إذ قاطعتها الدول الغربية وعدد كبير من حلفائها عقب اندلاع الحرب.

في ظل هذا الواقع، تمثل القارة السمراء متنفساً ديبلوماسياً واقتصادياً لروسيا؛ لكونها تضم عدداً من الدول الحليفة لها، كما أن مجمل الدول الإفريقية التزمت الحياد بشأن دعم أي طرف في الحرب، بما فيها تلك المقرّبة من الغرب. وبالتالي، حسب محللين، ستسعى روسيا عبر القمة الإفريقية، إلى توسيع دائرة علاقاتها مع دول القارة، وسحب عدد منها إلى دائرة التحالف.

وهو ما يؤكده محللو "مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، المدعوم من الولايات المتحدة، بقولهم إن روسيا تحاول جذب دول أخرى مؤثرة في القارة السمراء إلى فلكها، بما في ذلك إثيوبيا والكونغو ونيجيريا والسنغال. وقال محلل المركز جوزيف سيجل: إن إفريقيا هي "المنطقة الأكثر ترحيباً بروسيا من أي منطقة أخرى في العالم".

ومن المتوقع أن تستضيف روسيا وفوداً من 49 دولة إفريقية، بما فيها قادة دول، وفقاً لما أعلنه نائب مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر بولياكوف. وأضاف بولياكوف بأن "هذا الموقف من جانب الدول الإفريقية يظهر عزمها الراسخ على تطوير العلاقات مع روسيا على الرغم من الضغوط غير المسبوقة من الغرب".

ويذكر أن روسيا نجحت في ضمان حضور 43 رئيس دولة إفريقية إلى النسخة الماضية من القمة الروسية-الإفريقية في عام 2019.

وبحسب المحلل والكاتب الأوغندي تيم كاليجيرا، فإن روسيا يمكنها التواصل مع الدول الإفريقية بطرق لا يستطيع الغرب القيام بها. وأوضح كاليجيرا: "روسيا هي واحدة من الدول الأوروبية القليلة المتوافقة مع إفريقيا في وجهات النظر حول قضايا مثل العلاقات الجنسية المثلية (...) إن ذلك قد يلعب لمصلحة روسيا مع حلفاء تقليديين للولايات المتحدة مثل نيجيريا وغانا أيضاً".

وفي سياق متصل، تعتزم موسكو توسيع حضورها الديبلوماسي في القارة السمراء. ذلك ما كشف عنه سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أوليج أوزيروف، بقوله إن بلاده تعتزم فتح سفارات في جميع الدول الإفريقية، وأن "العمل يجرى حالياً لإعداد القرارات ذات الصلة" لهذا الغرض.

شراكات اقتصادية من بوابة الصادرات الغذائية

من الناحية الاقتصادية، يمثل الاستثمار المباشر لروسيا في القارة الإفريقية نحو 1% من مجمل الاستثمار الخارجي للبلاد. في حين يقدر حجم المبادلات التجارية الروسية الإفريقية بنحو 14 مليار دولار، 70% منها مع أربعة بلدان فقط: مصر والجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا. هذا على الرغم من الوعود التي قطعها الرئيس الروسي في قمة 2019، برفع هذه القيمة إلى 40 مليار دولار.

بينما تأتي الصادرات الغذائية على رأس هذه المبادلات التجارية، وهو ما أكده المسؤول في وزارة الاقتصاد الروسية بافل كالميتشك، مشيراً إلى أن القمح وحبوب مستخدمة كعلف تشكّل 25 % من الصادرات الروسية إلى إفريقيا. وزودّت روسيا إفريقيا بـ11,5 مليون طن من الحبوب في العام 2022، بينما وصلت كمية الصادرات في الأشهر الستة الأولى من 2023 إلى نحو عشرة ملايين طن.

وتسعى موسكو، عبر القمة، إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية مع القارة السمراء من بوابة الحبوب، ذلك في ظل قلق نطاق واسع من الدول الإفريقية من تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب في 17 يوليو الجاري. وهو ما أشير إليه في الموقع الرسمي للمنتدى، بأنه سيناقش خلاله تحقيق السيادة الغذائية لإفريقيا.

وكشف السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية أوليغ أوزيروف، بأنه: " خلال القمة الروسية الإفريقية الثانية، سيتمحور النقاش أيضاً حول إنشاء إنتاجها الخاص في القارة، وتود الدول الإفريقية الحصول على التقنيات والمعدات الزراعية من روسيا. هذا الموضوع يتعلق أيضاً بالأمن الغذائي، وسيناقش في إطار كل من القمة السياسية والمنتدى الاقتصادي والإنساني".

وفي السياق ذاته، كانت موسكو قد أعلنت "تفهّمها" للقلق الإفريقي جراء وقف العمل باتفاقية الحبوب، وأكدت أنها ستعوّض الحبوب الأوكرانيّة المورّدة إلى القارة من دون كلفة إضافية. وشدد بوتين في مقال نشره الاثنين الموقع الإلكتروني للكرملين، على أنه "رغم العقوبات، ستواصل روسيا جهودها الحثيثة لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى إفريقيا".

ملف فاغنر

خلال السنوات الأخيرة، مثلت مجموعة فاغنر أحد الروابط القوية بين روسيا والقارة السمراء، وصولاً إلى اليوم، إذ تنتشر المجموعة في ست دول إفريقية على الأقل. في حين سادت الشكوك بشأن استمرار وجود المجموعة هناك، بعد التمرد المسلح الفاشل الذي قاده رئيسها يغفيني بريغوجين على الكرملين شهر يونيو/حزيران المنصرم.

ويرجح أن نشاطات فاغنر في إفريقيا لم تتأثر، وهو ما سعى وزير الخارجية الروسي إلى تأكيده، عبر تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب أزمة التمرد، قائلاً إن مصير عناصر فاغنر في إفريقيا يعود "للدول المعنية"، وإنهم "يعملون هناك بصفة مدربين. بالطبع سيتواصل هذا العمل".

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن قضية فاغنر ستكون ملفاً ملحاً خلال المناقشات التي تضمها القمة الروسية- الإفريقية، وخاصة بالنسبة للدول التي تتعامل مع المجموعة في إطار شراكات أمنية واقتصادية.

وتعد إفريقيا مصدر تمويل كبيراً للمتعهد الأمني الروسي، ليس فقط عبر عقود التدريب والحماية التي تربطها بحكومات البلدان التي تكون فيها، بل لاستغلال المجموعة للموارد الطبيعية لتلك البلدان من ذهب وألماس ونفط وأخشاب.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن وثيقة استخباراتية أمريكية وحديث مسؤول دبلوماسي غربي، أن "فاغنر" تعمل على توسيع مشاريع التعدين الخاصة بها في إفريقيا من أجل جلب ملايين الدولارات لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن التفاصيل المتعلقة بمشاريع التعدين التابعة لـ"فاغنر" في جمهورية إفريقيا الوسطى، تظهر أن هذه المشاريع أصبحت مربحة بشكل متزايد للمجموعة، وأصبحت تمثل خطوط تمويل لعملياتها في أوكرانيا.