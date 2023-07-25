سياسة
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"تيك توك" تستعد لإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية لبيع السلع الصينية بأمريكا
تسعى شركة "تيك توك" للتوسع في مجال التجارة الإلكترونية من خلال إطلاق منصة وسيطة بين المنتجين الصينيين والمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية.
"تيك توك" تستعد لإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية لبيع السلع الصينية بأمريكا
تعتزم الشركة إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية في أوائل أغسطس/آب لبيع السلع صينية الصنع في الولايات المتحدة / صورة: AA
25 يوليو 2023

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء أن شركة "تيك توك" تعتزم إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية في أوائل أغسطس/آب لبيع السلع صينية الصنع في الولايات المتحدة.

وأفاد التقرير بأن تطبيق تيك توك يسعى لتكرار النجاح الذي حققته منصتا التسوق الصينيتان "shein" و"Temu"، وأنه سيكون مسؤولاً عن تخزين وشحن المنتجات نيابة عن المصنعين والتجار في الصين.

ولم يصدر أي تعليق من الشركة على هذه الأنباء حتى هذه اللحظة.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة إجراءات تدقيق مشددة من مسؤولين أمريكيين بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

وتبذل الشركة جهوداً مضنية لتفادي الحظر في الولايات المتحدة وخاصة بعد أن طرح مشرعون مشروع قانون من شأنه أن يعطي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطة حظر التطبيقات التي تشكل مخاطر أمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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