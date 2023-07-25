سياسة
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مسؤول بالكرملين يؤكد وجود خطط لإجراء بوتين زيارة لتركيا
أكّد مستشار السياسة الخارجية بالكرملين وجود خطط لإجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى تركيا، مستدركاً أن الاتفاق على التاريخ والمدة لم ينجز بعد. وأشار أوشاكوف أن بوتين وعد بإجراء زيارة إلى تركيا فور فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
مسؤول بالكرملين يؤكد وجود خطط لإجراء بوتين زيارة لتركيا
مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف. / صورة: Reuters
25 يوليو 2023

أكّد مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، وجود خطط لإجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى تركيا، مستدركاً أن الاتفاق على التاريخ والمدة لم ينجز بعد.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، حول زيارة بوتين المرتقبة لأنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار أوشاكوف أن بوتين وعد بإجراء زيارة إلى تركيا فور فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأضاف: "يمكنني التأكيد أن الجانب التركي والروسي على حد سواء لديهما خطط لإجراء بوتين زيارة إلى أنقرة لكن لم نتفق بعد على التاريخ والمدة".

وردّاً على سؤال حول إمكانية طرح اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال لقاء الزعيمين، قال أوشاكوف: "من الطبيعي أن يبحث الرئيسان هذه القضية سواء خلال اتصال هاتفي أو وجهاً لوجه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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