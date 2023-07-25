سياسة
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أردوغان: نرفض تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة وتحديداً المسجد الأقصى
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض بلاده تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في فلسطين، كما جدّد التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية.
أردوغان: نرفض تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة وتحديداً المسجد الأقصى
جاء المؤتمر الصحفي خلال زيارة للرئيس الفلسطيني لأنقرة بدأت اليوم الثلاثاء / صورة: AA
25 يوليو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لبلاده قبول "الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة بفلسطين".

جاء ذلك، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وشدد الرئيس أردوغان على أن "الطريق الوحيد لسلام عادل ودائم في المنطقة يمر من الدفاع عن رؤية حل الدولتين".

وقال الرئيس أردوغان: "لا يمكننا القبول بالممارسات التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى".

وأكد أن "وحدة الفلسطينيين وتوافقهم أحد العناصر الأساسية في هذه المرحلة"، ولفت إلى أنه أعرب مجدداً لنظيره الفلسطيني عن استعداد تركيا لتقديم أشكال الدعم كافة في هذا الصدد.

وأضاف: "إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وعلى أساس معايير الأمم المتحدة شرط ضروري من أجل السلام والاستقرار لمنطقتنا بأسرها".

وشدد على أن "تركيا ستدافع عن القضية الفلسطينية بأقوى صورة، ودعم كل الجهود لتعزيز أمن الشعب الفلسطيني ورخائه".

من ناحية أخرى أعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بإطلاق اسمه على ساحة في رام الله.

وفي نهاية المؤتمر قدم عباس لأردوغان وثيقة تسمية الساحة في رام الله باسمه.

ووصل الرئيس الفلسطيني اليوم الثلاثاء إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي أردوغان، إذ جرى لقاء ثنائي في المجمع الرئاسي في أنقرة، أعقبه لقاء عام على مستوى الوفود، شارك فيه العديد من الشخصيات على رأسهم وزراء الخارجية والمخابرات .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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