أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أن "فلسطين وشعبها يعوّلون كثيراً على الموقف التركي الذي وقف دوماً إلى جانب الحق الفلسطيني".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرى في المجمع الرئاسي في أنقرة، ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال عباس: "يسعدني تأكيد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، مثمّنين مواقف تركيا الثابتة، والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وسعيه الحثيث لنيل حريته واستقلاله، والدفاع عن القدس والمقدسات"

وأعرب عن تمنياته "لتركيا ولشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار"، مجدداً التهنئة للرئيس أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.

من جهة ثانية، أشاد عباس بالمكانة التي وصلت إليها تركيا على المستويين الإقليمي والدولي، وأعلن أنه وجّه بإنشاء ميدان يحمل اسم الرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة رام الله.

وفيما خصّ المستجدات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، قال عباس: "نواجه اليوم حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، تسعى بكل قوّتها لتدمير ما تبقى من أسس العملية السياسية"، وفق تعبيره.

وتابع أن إسرائيل تقوم بذلك "عبر ممارسات عنصرية واستعمارية مدروسة ومخطط لها، فضلاً عن تنصّلها من تنفيذ التزاماتها جميعاً، وآخرها التزامات العقبة وشرم الشيخ".

وعلى صعيد جهود المصالحة الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني: "دعونا الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل نهاية الشهر الجاري يوليو/تموز في القاهرة من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ووضع برنامج وطني لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وأرضنا".

وفي 10 يوليو الجاري، وجّه عباس دعوة إلى الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، استشهد خلالها 12 فلسطينياً وأصيب العشرات.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أنقرة الثلاثاء، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي في أنقرة بشكل ثنائي، ليجري بعدها لقاء على مستوى الوفود.

ورافق الرئيس عباس في زيارته وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد مصطفى، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا".