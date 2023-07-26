سياسة
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احتجاجاً على إحراق المصحف.. مصر تستدعي دبلوماسياً سويدياً وتبلغه إدانتها
استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة، وأبلغته إدانتها الشديدة وتحذيرها من تكرر الإساءة إلى المصحف الشريف بالدنمارك، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لمنع ذلك.
احتجاجاً على إحراق المصحف.. مصر تستدعي دبلوماسياً سويدياً وتبلغه إدانتها
مصر تستدعي دبلوماسياً سويدياً احتجاجاً على إحراق المصحف / صورة: AA
26 يوليو 2023

استدعت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، دبلوماسياً سويدياً، وأبلغته الإدانة والتحذير من "الإساءة المتكررة للمصحف الشريف".

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، مع عودة سماح السويد لمتطرفين بإحراق نسخ من القرآن الكريم الأيام الماضية، وسط إدانة عربية واسعة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، في البيان ذاته، إنه جرى "استدعاء القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة، بناءً على توجيه من سامح شكري وزير الخارجية".

وأضاف: "جرى إبلاغ القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل -حكومةً وشعباً- للحوادث المؤسفة والمتكررة للإحراق والإساءة إلى نسخ من المصحف الشريف بالسويد".

وشددت مصر خلال الاستدعاء على "ضرورة اتخاذ السلطات السويدية، وغيرها من الدول التي شهدت حوادث مماثلة، الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة"، محذرة من "التداعيات الخطيرة والسلبية لتكرار تلك الأحداث المرفوضة".

وأكد أن تلك الحوادث "تؤدي إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وإثارة خطاب الكراهية والتطرف وتشجيع المساعي والأفكار الهدامة الساعية لهدم روابط التواصل الحضاري بين شعوب ومجتمعات العالم".

وسبق أن أصدرت مصر بيانات عديدة لإدانة وقائع إحراق المصحف في السويد والدنمارك التي تنامت العام الجاري، وأحدثها بيان للخارجية المصرية في 21 يوليو/تموز الجاري يحذّر من تكرار تلك الوقائع.

وشهدت الأيام الماضية استدعاءات عديدة من دول عربية، بينها السعودية، لدبلوماسيين من السويد بشأن وقائع الإساءة إلى المصحف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام على إحراق نسخ من القرآن أمام السفارتين التركية والمصرية في كوبنهاغن تحت حماية مكثفة من الشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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