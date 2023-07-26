سياسة
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بعد مصرع طيارَين.. وزير الدفاع التركي يقدم تعازيه لنظيره اليوناني
قدّم وزير الدفاع التركي تعازيه لنظيره اليوناني في الطيارَين اللذين لقيا حتفهما في أثناء إخماد حرائق الغابات في جزيرة إيفيا، وأعرب عن استعداد تركيا لدعم جهود إخماد الحرائق.
بعد مصرع طيارَين.. وزير الدفاع التركي يقدم تعازيه لنظيره اليوناني
مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع التركي ونظيره اليوناني للتعزية في مصرع طيارَين / صورة: AA
26 يوليو 2023

أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر محادثة هاتفية مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وقدّم تعازيه في الطيارَين اللذين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرتهما في أثناء إخماد حرائق الغابات في جزيرة إيفيا جنوبي اليونان.

وأكد غولر، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، استعداد تركيا لدعم جهود إخماد الحرائق المندلعة في اليونان.

كانت السلطات اليونانية، أمس الثلاثاء، أعلنت أن طائرة من طراز كندير على متنها شخصان "سقطت قرب قرية بلاتانيستو، في جزيرة إيفيا في أثناء عملية إطفاء لحرائق الغابات".

واجتاحت عشرات من حرائق الغابات المدمرة اليونان منذ أيام، فيما تواصلت عدة دول، بما في ذلك تركيا، لمساعدة اليونان في إطفاء الحرائق التي التهمت المنازل والغابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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