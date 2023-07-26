أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر محادثة هاتفية مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وقدّم تعازيه في الطيارَين اللذين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرتهما في أثناء إخماد حرائق الغابات في جزيرة إيفيا جنوبي اليونان.

وأكد غولر، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، استعداد تركيا لدعم جهود إخماد الحرائق المندلعة في اليونان.

كانت السلطات اليونانية، أمس الثلاثاء، أعلنت أن طائرة من طراز كندير على متنها شخصان "سقطت قرب قرية بلاتانيستو، في جزيرة إيفيا في أثناء عملية إطفاء لحرائق الغابات".

واجتاحت عشرات من حرائق الغابات المدمرة اليونان منذ أيام، فيما تواصلت عدة دول، بما في ذلك تركيا، لمساعدة اليونان في إطفاء الحرائق التي التهمت المنازل والغابات.