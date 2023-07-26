أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن بدء تقييم جميع الطرق البديلة الآمنة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، في أعقاب إعلان روسيا وقف العمل باتفاقية التصدير عبر البحر الأسود.

وأوضح متحدث المفوضية الأوروبية أدالبرت جانز في تصريحات صحفية أن التكتل "تلقى رسالة من وزراء ليتوانيا، تضمنت اقتراحاً بشحن الحبوب الأوكرانية إلى العالم من مواني دول البلطيق".

وذكر أن ممر البلطيق "خط مهم للغاية"، مشيراً إلى أن المواني في دول البلطيق "يمكن أن تكون وسيلة بديلة وموثوقة لشحن الحبوب الأوكرانية".

وأشار إلى أن مواني دول البلطيق يمكن أن تسمح بإرسال 25 مليون طن من الحبوب سنوياً إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، أعلن مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي يانوش فويتشوفسكي أن الاتحاد "مستعدّ لتصدير جميع السلع الزراعية الأوكرانية تقريباً عبر ممرات التضامن".

وقال في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدّون لتصدير كل شيء تقريباً عبر مسارات التضامن".

ومسارات التضامن هي ممرات برية داخل الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا، بعيداً عن البحر الأسود.

وأكد المفوض الأوروبي أن مساعدة الاتحاد الأوروبي في تعويض تكلفة نقل الحبوب الأوكرانية عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي قضية ملحّة، نظراً إلى ارتفاع تكلفة النقل البري عن النقل البحري.

كانت موسكو، في 17 يوليو/تموز الجاري، رفضت تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها "ستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

واشتكت روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا عاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضاً لسلسلة الغذاء العالمية.

ووُقِّعت الاتفاقية بإسطنبول في يوليو/تموز 2022 بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

ومُددت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد شن موسكو عملياتها العسكرية.