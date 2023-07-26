قلصت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو مكاسبها عند الإغلاق أمس الثلاثاء، عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوى في خمسة أشهُر في وقت سابق من الجلسة، بعد أن أثارت هجمات روسية على موانٍ أوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات العالمية على المدى الطويل.

تراجعت مكاسب سوق القمح وانخفضت في بعض أوقات الجلسة، مع ترقب المتعاملين لمزيد من التطورات في البحر الأسود.

كما انخفضت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا بفعل عمليات بيع لأسباب فنية وتوقعات بأن الطقس الحار في منطقة الغرب الأوسط الأمريكية قد لا يدوم طويلاً.

وارتفع عقد سبتمبر/أيلول للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة سِنْتَين وثلاثة أرباع سنت ليبلغ عند التسوية 7.60 دولار وربع سنت للبوشل، متراجعاً من قفزة 7.77 دولار وربع سنت للبوشل، هي الأعلى للعقد منذ 21 فبراير/شباط.

أما عقد ديسمبر/كانون الأول للذرة فاختتم التعاملات منخفضاً ثلاثة سنتات إلى 5.65 دولار وربع سنت للبوشل، وتراجع عقد نوفمبر/تشرين الثاني لفول الصويا 4 سنتات ونصف سنت للبوشل، ليبلغ عند التسوية 14.20 دولار للبوشل.

وكانت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة قد ارتفعت إلى الحد المسموح به يومياً وهو 60 سنتاً، الاثنين، بعد أن دمرت روسيا مستودعات للحبوب الأوكرانية على نهر الدانوب في هجوم بطائرة مسيرة، مستهدفة طريقَ تصدير حيوياً لكييف، في حملة جوية موسعة بدأتها موسكو الأسبوع الماضي بعد انسحابها من اتفاق الحبوب في البحر الأسود.

لكن السوق تراجعت الثلاثاء مع إبطاء روسيا -على ما يبدو- وتيرة هجماتها على المواني الأوكرانية.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا العودة إلى الاتفاق، محذراً من تأثير مدمر على "البلدان الضعيفة التي تكافح من أجل إطعام شعوبها".

وقدر صندوق النقد الدولي أن خروج روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية 10 إلى 15%، لكنه قال إنه يواصل تقييم الوضع.

في غضون ذلك، خفضت خدمة مراقبة المحاصيل في الاتحاد الأوروبي أمس توقعاتها لإنتاج المحاصيل لهذا العام في التكتل، بما في ذلك الحبوب والبذور الزيتية، مشيرة إلى سوء الأحوال الجوية.