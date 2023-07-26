أظهر استطلاعان للرأي أن نسبة تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعت بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف، مما عمق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش وأضرت بالاقتصاد وأثارت استياء واشنطن.

وطبقاً للاستطلاعين اللذين نشرتهما في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وكشف استطلاع نشرته قناة إن 12 نيوز الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع على القناة 13 أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.

كان ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية تشكّل بعد انتخابات جرت في نوفمبر/تشرين الثاني. وأقرّ البرلمان يوم الاثنين تشريعاً سيحدّ من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة.

ويُعتبر هذا أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية جرى الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني، وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثارت قلقاً دولياً على وضع الديمقراطية في إسرائيل.

كان نتنياهو حصل على نسبة تأييد بلغت 38% من المشاركين في استطلاع قناة إن 12 الذي أظهر أيضاً أن أغلبية الإسرائيليين يريدون إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل وإما التفاوض عليها مع المعارضة. وأيَّد أقل من ربع المشاركين خطة التعديلات الحالية.

ويواجه نتنياهو محاكمة بسبب تهم فساد ينفيها، وقال إنه يريد السعي لتوافق على أي تشريع آخر بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على التوصل إلى توافق واسع النطاق على التعديلات القضائية، ووصفت إقرار تشريع يوم الاثنين بأنه "مؤسف".

لكن ائتلاف نتنياهو أصرَّ على التعديلات التي يقول إنها ستحدّ من تخطي المحكمة العليا لصلاحياتها وتدخلها في السياسة.

وينص القانون الجديد على أن المحكمة العليا لا يمكنها إبطال قرارات حكومية ووزارية عن طريق اعتبارها غير معقولة.