وجّهت وزارة الخارجية التركية إدانة شديدة اللهجة إزاء حوادث الاعتداء المتكررة على القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأشار بيان الخارجية التركية إلى وقوع حوادث اعتداء على القرآن الكريم يوم الاثنين، تبعتها حوادث اعتداء الثلاثاء، إحداها أمام مبنى السفارة التركية.

وأكد البيان أن إصرار المسؤولين الدنماركيين على تجاهل هذه الحوادث وحماية عمليات التحريض يوضح عدم رؤيتهم لمدى النتائج التي يمكن أن تنجم عن هذه الأحداث.

وجاء في البيان: "هذا النوع من الاعتداءات لا يسيء إلى مليارات المسلمين فحسب، بل يلحق الضرر بالمجتمع وبثقافة العيش المشترك. على السلطات الدنماركية اتخاذ التدابير لمنع تكرار جرائم الكراهية هذه".

بدوره قال وزير العدل التركي يلماز تونج، عبر تويتر: "أُدين بشدةٍ الاعتداءات الدنيئة المستمرة على كتابنا المقدس، القرآن الكريم، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن".

وأردف: "يتعين على السلطات الدنماركية التوقف عن إفساح المجال لجرائم الكراهية هذه، وبدء الإجراءات القانونية اللازمة ضد أولئك الذين يهاجمون عقيدتنا بأسرع وقت".​​​​​​​

والاثنين، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام تسمي نفسها Danske Patrioter (الوطنيون الدنماركيون) على إحراق نسخ من القرآن أمام السفارتين الإيرانية ثم العراقية في كوبنهاغن.

وكانت المجموعة أحرقت نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن يوم 22 يوليو/تموز الجاري، وقبلها بمدة أساءت إلى الإسلام باعتدائها على نسخة من المصحف والعلَم التركي أمام السفارة التركية في العاصمة الدنماركية.