أكدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الثلاثاء أنها تخطط لزيارة الصين "في وقت لاحق هذا الصيف"، رغم تقارير سابقة تفيد بأن بريدها الإلكتروني كان من بين الحسابات التي اخترقها قراصنة إلكترونيون يقيمون في الصين.

كانت شركة مايكروسوفت قالت إنّ قراصنة يسعون للحصول على معلومات استخباراتية اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني لبعض الوكالات الأمريكية، في حين نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بريدَي ريموندو ووزارة الخارجية كانا من بين تلك التي تعرضت للاختراق.

وأجابت وزيرة التجارة خلال مناسبة في مركز ويلسون، عندما سئلت عن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين: "أخطط للسفر في وقت لاحق هذا الصيف، لا نزال نضع اللمسات الأخيرة على الموعد والخطط".

وقالت ريموندو: "نحتاج إلى التعامل تجارياً مع الصين حيثما استطعنا ذلك، ونحتاج إلى الترويج حيثما استطعنا، لكننا نحتاج أيضاً إلى الحماية حيثما يتوجب علينا ذلك، ولدي دور ألعبه في الحالتين".

وأضافت: "لا يوجد خطر على الأمن القومي" يهدد الولايات المتحدة التي تبيع المنتجات الاستهلاكية هناك، مشيرة إلى الفوائد الجمة لممارسة الأعمال التجارية مع بكين، حتى عندما يتوجب على واشنطن أن تكون "يقظة بشأن التهديدات والمنافسة الاستراتيجية".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تنفيذ مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى سلسلة زيارات إلى بكين من أجل الدفع إلى استقرار العلاقات، رغم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة قضايا تتراوح بين التجارة وحقوق الإنسان،