سياسة
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للمرة العاشرة.. كلب بايدن يهاجم عناصر الخدمة السرّية في البيت الأبيض
في حادثة متكررة، هاجم كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن أشخاصاً من الخدمة السرّية في البيت الأبيض، بعد خروجه عن السيطرة.
للمرة العاشرة.. كلب بايدن يهاجم عناصر الخدمة السرّية في البيت الأبيض
كوماندر كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن / صورة: Reuters
26 يوليو 2023

هاجم كوماندر كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن أشخاصاً عدة، لا سيما في مقرّ الرئاسة، وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها بايدن مشكلات من هذا النوع مع أحد كلابه.

وسيتعيّن بالتالي على كوماندر، وهو جرو من فصيلة "الراعي الألماني" (German Shepherd) أُحضر للمرة الأولى إلى البيت الأبيض في عام 2021، أن يخضع مجدداً للتدريب بعد عشرة حوادث على الأقل هاجم فيها أشخاصاً نُقل أحدهم إلى المستشفى، حسب وسائل إعلام أمريكية.

في إحدى الحوادث عجزت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي عن "استعادة السيطرة" على الكلب لدى مهاجمته أحد عناصر الخدمة السرّية، وفق ما أوردت شبكة CNN الإخبارية نقلاً عن رسائل إلكترونية جرى الاطلاع عليها عبر "طلبات حرية المعلومات" التي قدمتها منظمة غوديشال ووتش المحافظة.

وجاء في رسالة إلكترونية كتبها أحد عناصر الخدمة السرّية: "أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يتعرّض أحد العناصر لهجوم أو للعض".

ووصفت مديرة اتصالات جيل بايدن لـCNN الأجواء في البيت الأبيض بأنها "بيئة فريدة وغالباً ما تثير توتر الحيوانات الأليفة التي تقتنيها العائلة"، وقالت إنّ عائلة بايدن تعمل مع جهاز الخدمة السرّية وموظفي البيت الأبيض على إعداد بروتوكولات جديدة وإخضاع الحيوانات للتدريب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن عائلة الرئيس "تعمل على جعل الأوضاع أفضل حالاً للجميع"، مشيرة إلى خطط لزيادة التدريب و"تخصيص مساحات محدّدة لكوماندر للجري والتمرين".

لعائلة بايدن كلب آخر من الفصيلة نفسها يسمى ميجور، وقد واجه بدوره صعوبات في التأقلم مع أجواء البيت الأبيض.

في عام 2021 أُعيد لفترة قصيرة إلى بيت العائلة في ديلاوير بعد حادثة عض واحدة على الأقل، كما أُخضع لتدريب إضافي. ولاحقاً تقرر إبقاؤه لدى أصدقاء للعائلة.

وأشار بايدن آنذاك إلى أن سلوك ميجور سببه الظهور المفاجئ لعناصر الخدمة السرية ولأشخاص آخرين من كل زوايا المجمع الرئاسي الذي يعج بالحركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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