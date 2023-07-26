نجحت السلطات الجزائرية في إخماد 80% من الحرائق المتواصلة منذ (الأحد) في عدة ولايات شماليّ البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر مساء الثلاثاء، عن إدارة الحماية المدنية، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن "مصالح الحماية المدنية نجحت في إخماد غالبية الحرائق التي مسّت عدة ولايات بنسبة 80%".

وأضافت: "تتواصل الجهود لإخماد ما تبقى منها وكذا مراقبة المناطق التي جرى إخماد الحرائق بها".

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، أن هذه "النتائج الإيجابية تحققت بفضل فاعلية التدخلات الجوية وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة".

وأكدت أن "عمليات الإخماد تتواصل حالياً على مستوى 13 بؤرة حريق، موزعة عبر 7 ولايات، في حين تبقى المناطق التي أُخمدت الحرائق بها قيد المراقبة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، ارتفاع حصيلة وفيات الحرائق إلى 34، بينهم 10 عسكريين.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت قبل أيام، تفعيل حالة التأهب القصوى تحسباً لمواجهة نشوب حرائق في الغابات تزامناً م ع موجة الحر المستمرة منذ أسابيع.

ومنذ أسابيع، يشهد معظم ولايات الجزائر موجة حر قياسية لامست 50 درجة في عدة مناطق بصحراء البلاد حتى شمالها.