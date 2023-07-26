أفادت منظمة الهجرة الدولية، مساء الثلاثاء، بنزوح ولجوء أكثر من 3.5 مليون سوداني منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

جاء ذلك، في بيان للمنظمة الدولية بعنوان: "101 يوم من الصراع في السودان والصراع مستمر في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان"، فيما اشتدّ القتال في دارفور وولايات كردفان.

وأكد البيان: "بلغ التقدير الإجمالي الحالي للنازحين داخل السودان مليونين و686 ألفاً و434 شخصاً، نتيجة الصراع الذي بدأ في 15 أبريل الماضي".

وأضاف أنه "بالإضافة إلى النزوح الداخلي، تسبب الصراع في لجوء نحو 844 ألفاً و574 شخصاً إلى البلدان المجاورة وهي: مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا".

وكشف البيان عن أن "الغالبية عبرت إلى تشاد بنسبة 36 بالمئة، وتليها مصر بنسبة 30 بالمئة، وجنوب السودان بنسبة 22 بالمئة".

وفي 18 يوليو/تموز الجاري، قالت منظمة الهجرة الدولية إن أكثر من 3.3 مليون شخص نزحوا جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، بينهم 2.6 مليون نازح داخلي، و757 ألفاً عبروا الحدود إلى الدول المجاورة.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولاً ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات سابقة لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات التي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافةً إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء.