طغت الأجواء الإيجابية على لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن، الذي جرى على هامش "قمة الناتو" المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 11- 12 يوليو/تموز الحالي، في لقاء هو الأول بعد إعادة انتخاب أردوغان رئيساً لتركيا أواخر مايو/أيار الماضي.

ويصف الرئيس التركي مستقبل العلاقات بين بلاده وواشنطن بأنّها دخلت "مرحلة جديدة"، بعد مراحل من التقلّبات بين البلدين على مدى السنوات الماضية، إلّا أنّهما لطالما أبقيا على المصالح المشتركة باعتبارهما عضوين في حلف شمال الأطلسي، إذ بادر الطرفان إلى تعاونات وآليات مشتركة، أبرزها "إطلاق الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية" العام الماضي.

وقال أردوغان مخاطباً بايدن في لقاء وُصف بـ"الودّي" على هامش قمة "الناتو" أمام الصحفيين، إنّ "لقاءاتنا السابقة كانت بمثابة إحماء، أمّا الآن فنحن نبدأ مرحلة جديدة".

ويرى كثير من المراقبين للعلاقات التركية الأمريكية، أنّ التبادل الودّي للحديث الذي شهده اللقاء سيشكّل تحوّلاً إيجابياً ويمثّل بداية لمرحلة جديدة تقوم على حلحلة الكثير من الملفات المحليّة والإقليميّة العالقة بين البلدين.

تسليم مقاتلات "F-16"

وكانت تركيا قد طلبت من واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021 تزويدها بمقاتلات "F-16" بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى طلبها تحديث وتطوير نحو 80 من طائراتها الحربية الحاليّة من الطراز ذاته، إلّا أنّ الطلب اصطدم بشروط وعراقيل أمريكية متعدّدة كان من أبرزها الموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وبعد موافقة تركيا على انضمام هاتين الدولتين إلى الناتو، أكّدت الخارجية الأمريكية دعم إدارة الرئيس بايدن لعملية بيع طائرات F16 لتركيا، معلنةً "المضي قدماً في المبيعات".

وقال متحدّث الوزارة ماثيو ميللر خلال إفادة صحفيّة في 11 من يوليو/تموز الحالي، إنّ الوزارة "تدعم بيع تركيا طائرات F16، وتسير قدماً بعملية البيع ويبقى للكونغرس كلمة في هذا الشأن".

وحول الأسباب التي دفعت واشنطن للموافقة على بيع F16 لتركيا يعتقد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات (أورسام)، الدكتور أحمد أويصال، أنّ الولايات المتحدة كانت تنتظر نتائج الانتخابات التركية الأخيرة، إذ كانت أمريكا تتأمل أن تأتي حكومة تركية جديدة تتعامل أكثر مع الولايات المتحدة، إلّا أنّ الرئيس أردوغان فاز بالانتخابات وهو مازال يسير في اتّجاه تركيا المستقلّة، لذا كان على أمريكا أن تتكيّف مع الواقع الجديد.

ويضيف أويصال في حديثه مع TRT عربي، أنّه "بالنسبة إلى تصريح بايدن حول بيع مقاتلات F16 لتركيا هو إشارة كبرى للتفاهم بين البلدين، وهذا القرار الأمريكي كان وارداً، بعد موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف الناتو".

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

واشترط الرئيس أردوغان قبل مغادرته إلى ليتوانيا للمشاركة في القمة السنوية "للناتو" تمهيد الطريق أمام تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي، مقابل موافقة تركيا على انضمام السويد للحلف الأطلسي.

وقال في لقاء صحفي: "مهّدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولاً، ثم نمهّد الطريق لعضوية السويد في الناتو كما مهّدنا الطريق لفنلندا".

ومع إرسال هذه الإشارات التركية، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة الأمريكية "كانت ولا تزال تدعم مساعي وتطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

جاء ذلك في معرض ردّ مكتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، على استفسار لوكالة الأناضول حول الموضوع.

ويقول الدكتور أحمد أويصال، إنَّ دعم حكومة بايدن لتركيا للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، هي "خطوة مهمّة"، لأنّها تأتي بعد فترة من توتّر العلاقات بين تركيا والغرب، وشدّ وجذب في هذا الملف.

وينوِّه أويصال إلى أنّه "بعد أن قبلت روسيا بوجود تركيا كقوّة إقليمية، نجد أنّ الغرب اعترف بهذا الواقع أيضاً، وذلك بعد إنكارهم له في الفترة الماضية".

تسهيلات اقتصادية

وأكدّ رئيس مجلس الأعمال التركي- الأمريكي، محمد علي يالجينداغ، أنّ عالم الأعمال الأمريكي يشهد توجهّاً ملحوظاً نحو تركيا، بعد قمّة "الناتو" والرسائل الإيجابية التي سادت أجواء القمّة.

وأوضح يالجينداغ في تصريح لوكالة الأناضول، أنّ "عالم زيادة الأعمال في البلدان الغربية، بدأ على الفور بتقييم الجوانب لهذه التطوّرات الإيجابية، على صعيد تعزيز التعاون والاستثمار مع النظراء في تركيا.

بدوره يرى الباحث في مركز "حرمون" للدراسات سمير العبدالله أنّ "هذه اللقاءات الجديدة والمتزايدة مع أمريكا سواء كانت عالية المستوى بين أردوغان وبايدن، أو على مستوى وزراء الخارجية ستؤدي إلى تفاهم في الكثير من الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية".

ويضيف العبدالله في حديثه مع TRT عربي، أنّ السؤال الأهمّ في هذه المرحلة الجديدة بين تركيا والولايات المتحدة هو "كيف ستنعكس هذه العلاقة على الجانب الاقتصادي؟"، لافتاً إلى إمكانية رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عن الاقتصاد التركي.

وهذا ما يؤيده الدكتور أويصال بقوله: "أعتقد أنّ هذا التفاهم والتقارب بين تركيا وأمريكا سينعكس على الناحية الاقتصادية أيضاً، إذ من المتوقع أن يجري تخفيف الضغوطات الاقتصادية الغربية على تركيا، وسيكون هناك تفاهم وتعاون أكثر في الملف الاقتصادي إلى جانب الملفات الأخرى الدبلوماسية والعسكرية".

معضلة التنظيمات الإرهابية

أما عن تأثير هذه المرحلة "الجديدة" على المنظمات الإرهابية مثل تنظيم PKK الإرهابي أو تنظيم غولن الإرهابي، يشير أويصال إلى أنّ "تركيا ستستغل تطوّر العلاقات مع أمريكا والغرب عموماً للضغط على هذه المنظمات، ومنعها من تنفيذ أي نشاطات إرهابية على أراضيهم ضد تركيا".

بينما يستبعد العبدالله أن تكون هناك ضغوط أمريكية حقيقيّة في هذا الاتجاه "بخاصة أنّ هذه الورقة كانت تُستخدم دائماً للضغط على تركيا"، حسب قوله.

ويرى أنّه رغم التقارب ستبقى هناك ملفّات خلافية بين الطرفين كموضوع الدعم الأمريكي لـSDF الإرهابية في سوريا كمثال، موضحاً أنّ "هذا الضغط قد يقتصر على إبعاد قيادات محسوبة على تنظيم PKK الإرهابي، لأنّ ذلك سيفتح الطريق للتعاون مع مؤسسات المعارضة السورية المدعوم من تركيا".

وكان البيان الختامي للناتو قد أكد رفض القادة للإرهاب دون شرط وإدانته بأشدّ العبارات الممكنة، مضيفاً أنّ "مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ضرورة من أجل الدفاع المشترك".