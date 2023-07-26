أبرمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، اتفاقاً مع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) لتحديث مقاتلات من طراز "سو-25".

جاء ذلك على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF" الذي انطلق، أمس الثلاثاء في إسطنبول.

المشروع يهدف للاستفادة بأقصى درجة ممكنة من الخبرات المحلية والوطنية التركية في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي كلمة له خلال مراسم توقيع الاتفاق، قال خلوق غورغون، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إن الاتفاق أُبرم بإشراف الهيئة.

وأضاف أن الاتفاق ينص على تولّي "توساش" تحديث أسطول القوات الجوية الأذربيجانية من مقاتلات "سو-25" عبر تزويدها بمنظومات تسلّح وذخائر موجّهة تركية الصنع.

كما ينص الاتفاق على التحديث الإلكتروني للمقاتلات الأذربيجانية ومواءمة المنظومات التركية مع باقي أنظمة المقاتلة، حسب "غورغون".

وأمس الثلاثاء، انطلقت في إسطنبول الدورة الـ16 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF"، المتخصص في الصناعات الدفاعية وتستمر لغاية 28 من يوليو/تموز الجاري.

ويهدف المعرض إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وينظم المعرض برعاية رئاسة الجمهورية التركية، في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول، بمشاركة 1461 شركة من 55 بلداً.