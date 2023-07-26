سياسة
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وزير دفاع تركيا: "آيدف-2023" يشهد مشاركة قياسية
قال يشار غولر وزير الدفاع التركي إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف-2023" سجل بنسخته السادسة عشر هذا العام رقماً قياسياً بعدد المشاركين المحليين والأجانب، ومن حيث مشاركة الوفود الأجنبية.
وزير دفاع تركيا: "آيدف-2023" يشهد مشاركة قياسية
المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف-2023" / صورة: AA
26 يوليو 2023

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف-2023" سجل رقماً قياسياً من حيث المشاركة المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأعرب في تصريحات للصحفيين الأربعاء خلال جولته بين أجنحة المعرض، عن سعادته وفخره بالإقبال الكبير الذي يحظى به المعرض.

ووصف المعرض بـ"المنصة المهمة" لتعزيز التعاون بين ممثلي شركات الصناعات الدفاعية.

وتابع: "سجل معرض 'آيدف -2023' بنسخته السادسة عشر هذا العام رقماً قياسياً بعدد المشاركين المحليين والأجانب، ومن حيث مشاركة الوفود الأجنبية".

ولفت إلى أن هذا الوضع مؤشر على الاهتمام الكبير بالصناعات الدفاعية التركية.

والثلاثاء انطلقت في إسطنبول الدورة السادسة عشر للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف-2023"، تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبمشاركة 1461 شركة من 55 بلداً ويستمر حتى 28 يوليو/ تموز الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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