سياسة
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مسيّرة بيرقدار التركية تتصدّر صورة توقيع رئيس مالي الدستور الجديد
تصدّرت مسيّرة بيرقدار أقينجي تركيّة الصنع صورة  توقيع الرئيس الانتقالي لمالي، عاصيمي غويتا، الدستور الجديد. وفي مارس/آذار، تسلّمت مالي عدداً من المسيّرات التركية من طراز بيرقدار أقينجي التي تنتجها شركة بيقار للصناعات الدفاعية التركية.
مسيّرة بيرقدار التركية تتصدّر صورة توقيع رئيس مالي الدستور الجديد
مسيّرة بيرقدار التركية تتصدّر صورة توقيع رئيس مالي الدستور الجديد. / صورة: Presidency of Mali
26 يوليو 2023

تصدّرت مسيّرة بيرقدار أقينجي تركيّة الصنع، صورة تذكارية في أثناء توقيع الرئيس الانتقالي لمالي، عاصيمي غويتا، الدستور الجديد الذي يعد الدستور الرابع في تاريخ البلاد.

وفي مارس/آذار من العام الجاري، تسلّمت مالي عدداً من المسيّرات التركية من طراز بيرقدار أقينجي التي تنتجها شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية التركية.

والسبت الماضي صُدّق على الدستور بالاستفتاء الشعبي بنسبة 96,91% من الأصوات حسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية. وأصدره في الجريدة الرسمية الكولونيل أسيمي غويتا الذي يتولى السلطة منذ 2020.

مصدر:TRT عربي
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