تصدّرت مسيّرة بيرقدار أقينجي تركيّة الصنع، صورة تذكارية في أثناء توقيع الرئيس الانتقالي لمالي، عاصيمي غويتا، الدستور الجديد الذي يعد الدستور الرابع في تاريخ البلاد.

وفي مارس/آذار من العام الجاري، تسلّمت مالي عدداً من المسيّرات التركية من طراز بيرقدار أقينجي التي تنتجها شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية التركية.

والسبت الماضي صُدّق على الدستور بالاستفتاء الشعبي بنسبة 96,91% من الأصوات حسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية. وأصدره في الجريدة الرسمية الكولونيل أسيمي غويتا الذي يتولى السلطة منذ 2020.