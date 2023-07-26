سياسة
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أردوغان: محاربة الإرهاب سبيلنا لحل مشكلة الهجرة غير النظامية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن محاربة التنظيمات الإرهابية هي السبيل لحل مشكلة الهجرة غير النظامية في بلاده.
أردوغان: محاربة الإرهاب سبيلنا لحل مشكلة الهجرة غير النظامية
أردوغان: محاربة الإرهاب سبيلنا لحل مشكلة الهجرة غير النظامية / صورة: AA
26 يوليو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن محاربة التنظيمات الإرهابية هي السبيل لحل مشكلة الهجرة غير النظامية في بلاده.

جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مراسم تخريج دفعة من عناصر الأمن بالعاصمة أنقرة.

وأوضح الرئيس أردوغان أن "السبيل لحل مشكلة المهاجرين التي استُغلت بخاصة خلال فترة الانتخابات (التركية) يتمثل في محاربة التنظيمات الإرهابية بنجاح".

وأضاف: "إفشال المحاولات التي تستهدف الاقتصاد والديمقراطية والسياسة الخارجية ووحدتنا الوطنية مرهون بالتخلص تماماً من آفة الإرهاب".

وأردف أردوغان: "نأمل أن نحل مسألة الهجرة غير النظامية وفقاً لثقافتنا ومعتقداتنا وقوانيننا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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