سياسة
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كييف تعلن مسؤوليتها عن تفجير جسر القرم العام الماضي
أعلن رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك مسؤولية بلاده عن تفجير جسر كيرتش بشبه جزيرة القرم، في أكتوبر/تشرين الأول 2022
كييف تعلن مسؤوليتها عن تفجير جسر القرم العام الماضي
حريق على جسر في شبه جزيرة القرم / صورة: Reuters
27 يوليو 2023

أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، مسؤوليتها عن تفجير جسر كيرتش بشبه جزيرة القرم في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، نقلتها وكالة أنباء "أوكرين فورم" المحلية.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في تفجير شاحنة تسبب باشتعال النيران في قطار محمل بالوقود فوق جسر كيرتش.

واتهمت روسيا المخابرات الأوكرانية بتخطيط وتنفيذ الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي"، بينما لم تعلن كييف في حينها صلتها المباشرة به، إلا أن ميخائيل بودولاك نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، قال آنذاك إن الانفجار كان "مجرد البداية".

وقال ماليوك: "هناك العديد من العمليات الخاصة المختلفة التي ننفذها، وسنتمكن من الحديث عن بعضها بعد الانتصار".

وأضاف: "إحدى عملياتنا التي نفذناها هي تدمير جسر كيرتش في 8 أكتوبر من العام الماضي".​​​​​​​

ويُعدّ الجسر الذي يتكون من طريقين متوازيين، أحدهما للسيارات والآخر سكة حديدية، طريق إمداد رئيسياً واستراتيجيا​​​​​​​ً بالنسبة إلى روسيا، بُني بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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