سياسة
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الضفة الغربية.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية
استُشهد طفل فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات مع شبان في أثناء محاولة التصدي لاقتحامه مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة.
الضفة الغربية.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية
استشهاد الطفل الفلسطيني فارس شرحبيل أبو سمرة برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية/ صورة: وسائل التواصل / Others
27 يوليو 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت الوزارة في بيان صحفي، أن "الطفل أصيب بجراح حرجة برصاص الاحتلال في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي" قبل أن يُعلن لاحقاً استشهاده.

ونُقل عن مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اقتحم في ساعة متأخرة "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية.

واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين خلال محاولة التصدي للاقتحام، أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بينما رشق الشبان الجيش بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال من يصفهم بـ "المطلوبين"، وتندلع على أثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين خلال محاولة التصدي للاقتحام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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