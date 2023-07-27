أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استكمال قرابة 170 مهمة مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر تركيا منذ زلزال 6 فبراير/شباط الماضي.

وأوضح دوجاريك في تصريح صحفي، الأربعاء، أنه وُفّرت مواد تقنية لمستشفى الأطفال والمرافق الصحية المختلفة في الشمال السوري.

وأشار إلى وجود خطط لإدخال مساعدات جديدة إلى سوريا عبر بوابة باب السلام خلال الأيام المقبلة.

وقال إن الاتصالات مستمرة مع "الإدارة السورية" بخصوص أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة.

يذكر أن النظام السوري سمح باستخدام المعابر الحدودية (باب السلام) و(الراي) مع تركيا حتى 13 أغسطس/آب 2023، لإيصال مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية إلى المناطق المتضررة من زلزال 6 فبراير.

ومن أجل استمرار آلية المساعدات الإنسانية يلزم موافقة حكومة الدولة المستفيدة أو تفويضاً من مجلس الأمن لإدخال المساعدات، وهو ما جرى منذ عام 2014، بينما استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" للسماح بتمديد عمل الآلية في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الحالي.