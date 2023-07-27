سياسة
3 دقيقة قراءة
قبيل مغادرة منصبه.. حاكم مصرف لبنان ينفي تورّطه باختلاس أموال عامة
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مغادرة منصبه نهاية يوليو/تموز، نافياً تورّطه باختلاس أموال عامة. كما أعرب عن أمله عدم حصول اضطرابات بالسوق المالية بعد انتهاء ولايته.
قبيل مغادرة منصبه.. حاكم مصرف لبنان ينفي تورّطه باختلاس أموال عامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُعلن مغادرة منصبه نهاية يوليو/تموز  / صورة: AA
27 يوليو 2023

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأربعاء، إنه سيغادر منصبه بتاريخ 31 يوليو/تموز الجاري، وهو موعد انتهاء ولايته، آملاً عدم حصول اضطرابات بالسوق المالية للبلاد بعد مغادرته.

وأكد سلامة في مقابلة مع قناة "إل بي سي" المحلية الخاصة، أن 31 يوليو "سيكون موعد انتهاء ولايتي كحاكم لمصرف لبنان، وهذا الأمر محسوم.. اليوم نحن أمام مفترق طرق إذا لم يُعيّن حاكم جديد للمصرف".

وأضاق: "آمل عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي.. مهمة نواب حاكم المصرف المركزي استلام المؤسسة وأتمنى أن تبقى صامدة كما هي".

وذكر سلامة أن "هناك رصيداً إيجابياً في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 ملياراً و305 ملايين دولار"، من دون احتساب الذهب البالغ حجمه 286 طناً، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وأردف: "كذلك، يوجد 9 مليارات و400 مليون دولار مستثمرة في الخارج".

وأكد: "أنجزنا كل ما طلب منا من صندوق النقد الدولي، بدءاً من التدقيق في موجودات مصرف لبنان، ومروراً بتنفيذ الإصلاح المصرفي، لكن هناك (من الطبقة السياسية) من لا يريد الاتفاق مع الصندوق".

ودافع سلامة، عن سجله، ونفى تورطه في اختلاس أموال عامة، وأكد أن سياساته كانت تصب في مصلحة الاقتصاد.

ويُتهم سلامة رسمياً في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مئات الملايين من الأموال العامة من المصرف المركزي من خلال تحصيل عمولات كرسوم من مشتري السندات، ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوسييتس المملوكة لشقيقه.

كما يواجه سلامة نشرات حمراء من الإنتربول على خلفية مذكرات توقيف صادرة في ألمانيا وفرنسا. ويُحقق بشأنه في ثلاث دول أخرى على الأقل بتهم فساد.

وتولى سلامة منصبه الحالي في أغسطس/آب 1993، ومددت ولايته 4 مرات منذ ذلك العام؛ وفي السنوات الأربع الأخيرة، واجه انتقادات ودعاوى قضائية في ظل انهيار مالي حاد يضرب لبنان.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا، الثلاثاء، إلى وجوب عقد جلسة للحكومة، لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن فرقاء سياسيين ولا سيما أحزاب مسيحية، لوحوا بمقاطعة الجلسة في ظل شغور سدة رئاسة الجمهورية.

ويعاني لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، إذ أدت الى انهيار مالي وتدهور معيشي وتراجع في احتياطي العملات الأجنبية وشح في الوقود والطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us