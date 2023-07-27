سياسة
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هجوم روسي على أوديسا.. وأوكرانيا تعلن تقدّم قواتها نحو الجنوب
قالت أوكرانيا إن روسيا قصفت البنية التحتية لأحد الموانئ في منطقة أوديسا، ما أسفر عن مقتل حارس، بينما أعلن الجيش الأوكراني تقدّم قواته نحو الجنوب
هجوم روسي على أوديسا.. وأوكرانيا تعلن تقدّم قواتها نحو الجنوب
القوات الأوكرانية تعلن تقدماً تدريجياً نحو الجنوب / صورة: Reuters
27 يوليو 2023

أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أن روسيا قصفت البنية التحتية لأحد الموانئ في منطقة أوديسا في هجوم صاروخي الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل حارس وإلحاق أضرار بمحطة للشحن.

وتستهدف القوات الروسية موانئ أوديسا على نحو متكرر، منذ انسحاب موسكو الأسبوع الماضي من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكر أوليه كيبر حاكم أوديسا أن روسيا أطلقت صواريخ كاليبر على ميناء لم يحدده من غواصة في البحر الأسود. وأضاف أن مبنى أمنياً دُمر ولحقت أضرار بسيارتين.

وأكد سلاح الجو الأوكراني أنه لم يتمكن من إسقاط صواريخ كاليبر، لكنه أعلن إسقاط ثماني طائرات مسيّرة الليلة الماضية في مناطق أخرى من أوكرانيا.

من جانب آخر، أعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني تقدم القوات نحو مدينتي ميليتوبول وبيرديانسك المحتلتين في الجنوب على بحر آزوف، وقالت إن القوات الأوكرانية تهاجم بنجاح في الشرق على أطراف باخموت المحتلة.

وكشفت ماليار عن "نجاحات" أوكرانية في جنوب شرق البلاد، بما يشمل المناطق القريبة من قرية ستارومايورسك المجاورة لمجموعة قرى صغيرة استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في منطقة دونيتسك هذا الصيف.

وأضافت أن القوات الأوكرانية في الشرق واصلت صد التقدم الروسي باتجاه كوبيانسك وليمان، اللتين حررتهما أوكرانيا العام الماضي.

وفي السياق، قال ميخايلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء الأوكراني إن 1700 طائرة مسيّرة في طريقها إلى الخطوط الأمامية للمساعدة في الهجوم.

وأشار فيدوروف إلى أن المصانع الأوكرانية زادت الإنتاج المحلي للطائرات المسيّرة بشكل حاد وأنه دُرّب أكثر من عشرة آلاف شخص بالفعل على تشغيل هذه الطائرات، وذلك إلى جانب عشرة آلاف آخرين يتلقون التدريب حالياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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