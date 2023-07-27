سياسة
2 دقيقة قراءة
اليونان.. درجات الحرارة العالية والرياح الشديدة تصعبان من مكافحة الحرائق
تواصل فرق الإطفاء اليونانية مكافحة الحرائق المستعرة منذ أسبوعين وسط مخاوف من أن تفاقم الرياح الشديدة من انتشار الحرائق وتزيد من صعوبة مكافحتها.
اليونان.. درجات الحرارة العالية والرياح الشديدة تصعبان من مكافحة الحرائق
تفيد السلطات بأن نحو 600 حريق اندلع في أرجاء البلاد منذ 13 تموز/يوليو أخمدت بأغلبيتها / صورة: AFP
27 يوليو 2023

للأسبوع الثاني على التوالي تواصل فرق الإطفاء اليونانية، الخميس، مكافحة الحرائق المستعرة في البلاد التي أسفرت عن سقوط خمسة قتلى.

وتكافح الفرق اليونانية في ظل درجات الحرارة المرتفعة، وازدياد شدة الرياح التي تعمل على انتشار الحرائق.

ويسعى مئات من عناصر الإطفاء مدعومين بتعزيزات من الاتحاد الأوروبي احتواء الحرائق على جزر رودوس وكورفو وإيفيا فضلاً عن حريق جديد انطلق الأربعاء وسط اليونان.

واندلع حريق جديد صباح الخميس قرب منازل في كيفيسيا في ضاحية أثينا لكنه أخمد سريعاً.

وتفيد السلطات بأن نحو 600 حريق اندلع في أرجاء البلاد منذ 13 تموز/يوليو أخمدت بأغلبيتها.

لكن اضطر عشرات آلاف المقيمين والسياح إلى إجلاء عد من الجزر والمناطق في الأيام الأخيرة، من بينهم 20 ألفاً في جزيرة رودوس السياحية بامتياز في أرخبيل الدوديكانيز في بحر إيجه، وهو ما يهدد بضرب الموسم السياحي في البلاد.

واندلع حريق كبير الأربعاء قرب المنطقة الصناعية في مدينة فولوس (وسط) ما أسفر عن سقوط قتيلين، بعد أن عثر على امرأة تعاني إعاقة كجثة هامدة داخل منزلها النقال الذي طالته النيران في منطقة ساحلية في فولوس، بينما قضى مربي ماشية عندما كان يحاول إنقاذ قطيعه.

وأغلقت المنطقة الصناعية الخميس احترازاً.

ويتوقع أن تتراجع درجات الحرارة الخميس بعد موجة حر شديد طويلة إلا أن الرياح التي تؤجج النيران قد تعرقل جهود مكافحة الحرائق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us