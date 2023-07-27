أعلن عسكريّون من الحرس الرئاسي في النيجر أنّهم أطاحوا بنظام الرئيس الحالي محمد بازوم، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".

واحتَجز عناصر من الحرس الرئاسي الرئيس بازوم بينما منحهم الجيش "مهلة" لإطلاق سراحه، وكُلّفت بنين في ضوء ذلك تأدية وساطة.

وقال العقيد ميجور أمادو عبد الرحمن، مساء الأربعاء، محوطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي "نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه".

وأضاف: "يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة".

وأكّد "تمسّك" المجلس بـ"احترام كلّ الالتزامات التي تعهّدتها النيجر"، مطمئناً أيضاً "المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلّق باحترام السلامة الجسديّة و المعنويّة للسلطات المخلوعة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان".

وأشار بيان العسكريّين الانقلابيّين أيضاً إلى "تعليق كلّ المؤسّسات المنبثقة من الجمهوريّة السابعة. وسيكون الأمناء العامّون للوزارات مسؤولين عن تصريف الأعمال. قوّات الدفاع والأمن تُدير الوضع، ويُطلَب من جميع الشركاء الخارجيّين عدم التدخّل".

وجاء بالبيان أيضاً "إضافة إلى ذلك، تُغلق الحدود البرّية والجوّية حتّى استقرار الوضع" و"يُفرَض حظر تجوّل بدءاً من هذا اليوم، من الساعة 22,00 حتّى الساعة 05,00 (21,00 إلى 04,00 بتوقيت غرينتش) على كامل التراب حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق الأربعاء، فرّق عناصر الحرس الرئاسي متظاهرين مؤيّدين لبازوم حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي، إذ يُحتجَز في نيامي، عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية، وفق مراسل في وكالة فرانس برس.

إدانات إفريقية وأممية

وأدان الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "محاولة الانقلاب"، وهو وصف للأحداث الجارية.

كذلك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "أي محاولة لتولي الحكم بالقوة"، داعياً إلى احترام الدستور النيجري.

ومساء الأريعاء، أعلن المتحدث باسم الأمين العام أن غوتيريش "تحدّث" مع بازوم وأعرب له عن "دعمه الكامل وتضامنه".

من جهتها، طالبت الولايات المتحدة الأربعاء بإطلاق سراح رئيس النيجر. وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان في بيان "ندين بشدة أي محاولة لاعتقال أو لإعاقة عمل الحكومة المنتخبة ديموقراطياً في النيجر والتي يديرها الرئيس بازوم".

ودعا وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر. وصرّح بلينكن الذي يزور نيوزيلندا "تحدّثتُ مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح وقلت له بوضوح إنّ الولايات المتحدة تدعمه بقوّة بصفته رئيساً منتخباً بشكل ديموقراطي"، مطالباً بـ"إطلاق سراحه فوراً".

وأعلن بلينكن أنّ استمرار المساعدات التي تُقدّمها بلاده للنيجر مرهون بـ"الحفاظ على الديموقراطيّة" في الدولة الإفريقيّة.

كما صدرت إدانات عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، والجزائر المجاورة.

وأدانت فرنسا "أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة" في النيجر، حسبما قالت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا.

وأعلن البنك الدولي أنه "يدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة" أو "زعزعة استقرار" النيجر.

محاولات إفريقية للوساطة

في الأثناء، توجّه رئيس بنين باتريس تالون إلى النيجر لتأدية وساطة، وفق ما أعلن رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لـ"إيكواس".

وأشار مصدر مقرّب من بازوم إلى أنّ تالون لن يصل قبل الخميس إلى نيامي ليجتمع بوفد نيجري "سبق أن أجرى محادثات مع الطرفين".

وندّدت الأحزاب المنضوية في الاتئلاف الحاكم بـ"جنون انتحاري ومناهض للجمهورية"، مؤكدة أن "بعضاً من عناصر الحرس الرئاسي احتجزوا رئيس الجمهورية وعائلته ووزير الداخلية" حمدو أدامو سولي.

وانتُخب بازوم الذي يُعدّ من بين القادة الموالين للغرب الذين يتضاءل عددهم في منطقة الساحل، عام 2021 على رأس الدولة الغارقة في الفقر والتي تعاني عدم استقرار.

وكان عناصر الحرس الرئاسي أغلقوا صباح الأربعاء كل مداخل مقرّ إقامة الرئيس ومكاتبه. وبعد انهيار المحادثات "رفضوا الإفراج عن الرئيس"، وفق مصدر في الر ئاسة.

وأضاف المصدر طالباً عدم كشف هويته أن "الجيش منحهم مهلة".

وقالت الرئاسة في رسالة عبر تويتر "انتابت لحظة غضب عناصر من الحرس الرئاسي.. وحاولوا بلا نجاح كسب دعم القوات المسلحة الوطنية والحرس الوطني".

وأضافت أن "الجيش والحرس الوطني على استعداد لمهاجمة عناصر الحرس الرئاسي المتورطين في لحظة الغضب هذه ما لم يعودوا إلى صوابهم". بينما لم تكشف الرئاسة سبب غضب عناصر الحرس الرئاسي.

وتابعت "الرئيس وعائلته بخير".

ورفض وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة في النيجر حسومي مسعودو الانقلاب في النيجر، مؤكداً أنّ حكومته تمثّل "السلطات الشرعية والقانونية".

وقال خلال مقابلة مع محطة "فرانس 24"، إنّ "السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم" الذي يحتجزه حالياً عسكريون انقلابيون في مقرّ الرئاسة في نيامي. وأضاف أنّ بازوم "بصحّة جيدة".

ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 شهدت النيجر الدولة الواقعة في منطقة الساحل أربع عمليات انقلاب ومحاولات عدة أخرى للاستيلاء على السلطة.

وكان بازوم، وزير الداخلية سابقاً قريباً من الرئيس السابق محمد إيسوفو الذي تنحى طوعاً بعد ولايتين.

واعتُبرت عملية تسليم السلطة التي جرت في نيسان/أبريل 2021، بعد الانتخابات التي فاز فيها بازوم عقب جولتين في مواجهة الرئيس السابق محمد عثمان، أول انتقال سلمي للسلطة في النيجر منذ الاستقلال.

لكنّ شبح ماضي النيجر المضطرب بقي يطاردها، فوقعت محاولة انقلاب قبل أيام فقط من تنصيب بازوم في نيسان 2021، وفق ما ذكر مصدر أمني حينذاك.