سياسة
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لأداء مهام بالمريخ.. "ناسا" تتجه لتصنيع صاروخ يعمل بالطاقة النووية
أعلن الجيش الأمريكي ووكالة ناسا، أنهما أسندا إلى شركة لوكهيد مارتن تصميم صاروخ يعمل بالدفع النووي، بهدف استخدامه في مهام مستقبلية إلى المريخ.
لأداء مهام بالمريخ.. "ناسا" تتجه لتصنيع صاروخ يعمل بالطاقة النووية
الجيش الأمريكي ووكالة ناسا يسندان إلى شركة لوكهيد مارتن تصميم وتصنيع صاروخ يعمل بالدفع النووي / صورة: AFP
27 يوليو 2023

أكد الجيش الأمريكي ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الأربعاء أنهما أسندا إلى شركة "لوكهيد مارتن" تصميم وتصنيع صاروخ يعمل بالدفع النووي بهدف استخدام هذه التكنولوجيا في مهام مستقبلية إلى المريخ.

وكشف مسؤولون أن البرنامج المتعلق بهذا الصاروخ الذي يقوم على تكنولوجيا الدفع الحراري النووي المتقدمة يسعى إلى إجراء رحلته التجريبية الأولى إلى الفضاء بحلول عام 2027.

وأوضحت ناسا أن الصاروخ الذي يعمل بالدفع النووي الحراري أكثر كفاءة بثلاث إلى أربع مرات من ذلك الذي يعمل بالوقود التقليدي، مشيرة إلى أنه يحدّ من الوقت الذي تستغرقه الرحلات، وهو عنصر أساسي في إتاحة تنظيمها إلى الكوكب الأحمر.

ففي صاروخ يعمل بالدفع النووي الحراري مفاعل انشطار نووي يُنتِج درجات حرارة عالية جداً.

وتُنقَل هذه الحرارة إلى وقود سائل يتحوّل إلى غاز يُطرد كما في الصواريخ التقليدية من خلال فوهة لإحداث الدفع.

وأكد نائب الرئيس لشؤون استكشاف القمر في قسم الفضاء في شركة "لوكهيد مارتن" كيرك شايرمان أن "أنظمة الدفع الحراري النووية أكثر قوة وكفاءة، ما يتيح انتقالاً أسرع بين وجهتين".

وشدّد على أن "خفض وقت الرحلات عنصر بالغ الأهمية للبعثات المأهولة إلى المريخ لكونه يحد من وقت تعرض الطاقم للإشعاعات".

وتتولى شركة "بي دبليو إمس تكنولوجيز" تصميم المفاعل النووي.

وتوقّع شايرمان أن تُحدث هذه التكنولوجيا أيضاً "ثورة" في البعثات المستقبلية إلى القمر، إذ تعتزم ناسا بناء قاعدة قمرية في إطار برنامجها "أرتيميس".

وسبق لوكالة الفضاء الأمريكية أن أجرت اختبارات على صاروخ نووي قبل أكثر من 50 عاماً، لكنّ المشروع توقف بسبب خفض الموازنة وتوترات الحرب الباردة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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