سياسة
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بن غفير يقود اقتحامات الأقصى للمرة الثالثة وتنديد فلسطيني وأردني
وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يقتحم المسجد الأقصى برفقة مئات المستوطنين، كما اقتحم وزير النقب يستحاق فاسرلاوف المسجد، فيما نددت السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية الأردنية والفصائل الفلسطينية بالاقتحام.
بن غفير يقود اقتحامات الأقصى للمرة الثالثة وتنديد فلسطيني وأردني
هذه المرة الثالثة التي يقتحم فيها زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف المسجد الأقصى منذ تسلمه منصبه بداية العام الجاري / صورة: AA
27 يوليو 2023

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخميس المسجد الأقصى بالقدس الشرقية وسط حراسة شرطية مشددة.

ودخل بن غفير المسجد من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وتجول في باحات المسجد برفقة عدد من المستوطنين.

وهذه المرة الثالثة التي يقتحم فيها زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف المسجد الأقصى منذ تسلمه منصبه بداية العام الجاري.

وكان اقتحامان سابقان في يناير/كانون الثاني، ومايو/أيار الماضيَين، تسببا في انتقادات دولية وعربية وإسلامية واسعة للحكومة الإسرائيلية.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع اقتحام مستوطنين المسجد لمناسبة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" الذي تقول الجماعات الإسرائيلية المتشددة إنه كان قائماً مكان المسجد وهو ما ينفيه المسلمون.

وفي السياق ذاته، اقتحم وزير النقب الإسرائيلي يستحاق فاسرلاوف ومئات المستوطنين المسجد الأقصى اليوم.

كما أدى عدد من المستوطنين طقوساً تلمودية في باحات المسجد خلال اقتحاماتهم.

تنديد فلسطيني وأردني

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس باقتحام مستوطنين، بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ودعت إلى تدخل دولي عاجل.

وقالت في بيان إن "اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عمل استفزازي وغطاء رسمي لخطط التهويد وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم".

كما دعت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى "ترجمة مواقفها إلى أفعال تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية"

فيما أكدت وزارة شؤون القدس الفلسطينية في بيانٍ أنه "ما كان لبن غفير وما يُسمى وزير النقب يتسحاق فاسرلاوف اقتحام المسجد بدون موافقة من حكومة الاحتلال التي تريد تصدير أزماتها الداخلية".

بدوره، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن هذه الاقتحامات "تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على القدس والأقصى".

وتابع قاسم أن "الاقتحامات استفزاز لمشاعر الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية، واستهتار من الاحتلال بالمنظومة العربية الرسمية والشعبية، وشعبنا لن يسمح للعدو بتمرير مخططاته في المسجد الأقصى".

فيما شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهتها على أن "ما يجري في الأقصى جزء أساسي من الهجمة الإسرائيلية العدوانية المستمرة ضد القدس والمقدسات".

الجبهة دعت الفلسطينيين إلى "التوجه إلى المسجد الأقصى غداً الجمعة، وحمايته من المستوطنين ومنعهم من اقتحام ساحاته"، وحثت المجتمع الدولي على "اتخاذ موقف صريح (...) والخروج من دائرة الانحياز لإسرائيل".

وفي نفس السياق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام المسجد الأقصى، محذرة من تبعات السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم القدسي الشريف.

كما أكد حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة المحتلة، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

واعتباراً من عام 2003، بدأت سلطات الاحتلال بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

وتجري الاقتحامات يومياً بالفترتين الصباحية وبعد الظهر ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وكثيراً طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، يوقف الاقتحامات ولكن دون استجابة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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