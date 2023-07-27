ارتفعت أسعار النفط 1 % اليوم الخميس لتعوض خسائر الجلسة الماضية بعدما طغى شح المعروض والتوقعات بزيادة الطلب الصيني على المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0522 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، أو 0.9 %، إلى 83.64 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتاً، أو واحداً %، إلى 79.56 دولار للبرميل ليتجه نحو أعلى مستوياته منذ 19 أبريل/نيسان.

وتراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزون الخام الأمريكي بأقل من المتوقع، ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية تاركاً الباب مفتوحاً أمام رفع آخر.

ومع أن تحرك الاحتياطي الاتحادي كان متوقعاً، يتحول تركيز السوق إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) إذ تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف اجتماعها الشهري الأسبوع المقبل.

وستكون توقعات اللجنة للطلب أساسية في معرفة ما إذا كانت السعودية ستقرر تمديد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يومياً حتى سبتمبر/أيلول.

وقلصت السعودية إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل يومياً في يوليو/تموز من نحو عشرة ملايين برميل يومياً، وهو أكبر خفض للإنتاج منذ سنوات. وقالت في أوائل هذا الشهر إنها ستمدد الخفض حتى أغسطس/آب.

وفي الوقت نفسه، لا تزال معنويات السوق مدعومة بتعهدات الصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري باتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز النمو.

وقالت المحللة بريانكا ساشديفا من فيليب نوفا في مذكرة "أشارت السلطات الصينية إلى أنها ستكثف إجراءات الدعم لإنعاش الاقتصاد الصيني المتعثر، ما حفّز بدوره الآمال في زيادة الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم".

تحرك أمريكي ضد تجاوز النفط الروسي سقف سعر مجموعة السبع

في سياق منفصل قالت مصادر وخبراء إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لزيادة التواصل مع شركات التجارة والتأمين ومالكي الناقلات في الغرب لتذكيرهم بالالتزام بالسقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي، مع تداوله فوق هذا المستوى.

وقالوا إنه من المتوقع أن تستخدم الإدارة أساليب "ناعمة"، بدلاً من التهديدات واسعة النطاق باتخاذ إجراءات صارمة مع المخالفين المحتملين، لأن ذلك قد يحدث اضطراباً في أسواق الطاقة.

وقال مصدر مطلع على الأمر "الأسلوب الأولي من جانب وزارة الخزانة هو الطريقة اللينة، وليس اتخاذ إجراءات صارمة على الناقلات وملاكها لفرض (السقف)، بل فرضه بهدوء من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية". بينما أفاد مصدر في إدارة بايدن باستمرار هذه المحادثات مع تلك الشركات التي تقدم الخدمات حول التزاماتها في أثناء تطبيق السقف السعري. على حين أفاد مصدر في إدارة بايدن باستمرار هذه المحادثات مع تلك الشركات التي تقدم الخدمات حول التزاماتها في أثناء تطبيق السقف السعري.

وقال المصدر: "لقد أجرينا هذه الأنواع من المحادثات بالفعل وستستمر".

ويعكس هذا النهج رغبة واشنطن في حث المشترين على الالتزام بالسقف السعري المحدد عند 60 دولاراً للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحراً رداً على حرب روسيا على أوكرانيا.

ويحظر السقف السعري على الشركات الغربية تقديم خدمات مثل النقل والتأمين والتمويل للنفط المبيع فوق الحد الأقصى.