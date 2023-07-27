أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، الخميس، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى برفقة مستوطنين متطرفين تحت حراسة مشددة.

ودعا بيان للوزارة السلطات الإسرائيلية إلى عدم السماح بمثل هذه "الاستفزازات" التي تنتهك قدسية المسجد الأقصى ووضعه التاريخي المستند إلى القانون الدولي.

وقال: "ندين بشدة الاقتحام الاستفزازي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى برفقة مستوطنين متطرفين تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية"

كما دعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بجدية لمنع تصاعد التوتر.

والخميس، اقتحم بن غفير الأقصى في حراسة مشددة من قوات الاحتلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، وتجول في باحاته برفقة مستوطنين.

وهذه المرة الثالثة يقتحم فيها زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الأقصى منذ تسلمه منصبه بداية العام الجاري، بعد اقتحامين في يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الماضيين.

وبداية من عام 2003، سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، وعادة ما تتم الاقتحامات يومياً في فترتين صباحاً وبعد الظهر باستثناء يومي الجمعة والسبت أسبوعياً.