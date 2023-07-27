أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس عقد اجتماع وزاري طارئ في 31 يوليو/تموز الجاري، لبحث تكرار حوادث تدنيس المصحف الشريف في السويد والدانمارك.

وأشارت في تغريدة إلى أن الانعقاد يأتي: "بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية 14، وجمهورية العراق".

وذكرت المنظمة، أن الاجتماع سيكون بشكل افتراضي، بهدف التدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك

وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة، ويقع مقرها في مدينة جدة بالسعودية.

وتكررت مؤخراً في السويد والدانمارك حوادث تمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف على أيدي يمينيين متطرفين أمام سفارات دولة إسلامية، ما أثار ردود أفعال عربية وإسلامية غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي.

ويدأت هذه الموجة الجديدة من الاعتداء على المصحف الشريف في 28 يونيو/حزيران الماضي، حين مزّق عراقي مقيم في السويد نسخة من المصحف، وأضرم النار فيها أمام مسجد استوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم تجمّع.