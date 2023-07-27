سياسة
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الخارجية التركية: نتابع بقلق محاولة الانقلاب على رئيس النيجر المنتخب
أعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية عن قلق أنقرة البالغ من محاولة الانقلاب على رئيس النيجر محمد بازوم، وأملها في "عدم تقويض النظام الدستوري والسلم الأهلي والاستقرار في النيجر البلد الصديق والشقيق".
الخارجية التركية: نتابع بقلق محاولة الانقلاب على رئيس النيجر المنتخب
الخارجية التركية: نتابع بقلق محاولة الانقلاب على رئيس النيجر المنتخب  / صورة: AA
27 يوليو 2023

أعربت وزارة الخارجية التركية، الخميس، عن قلقها "البالغ" من محاولة الانقلاب على رئيس النيجر محمد بازوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة تعليقاً على محاولة الانقلاب على رئيس النيجر من مجموعة من العسكريين.

كما أعرب البيان عن أمله بـ"عدم تقويض النظام الدستوري والسلم الأهلي والاستقرار في النيجر البلد الصديق والشقيق".

وأضاف: "نتابع بقلق بالغ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم الذي وصل إلى السلطة بانتخابات ديمقراطية عبر محاولة انقلاب مجموعة داخل القوات المسلحة في النيجر، وتعليق جميع المؤسسات الديمقراطية".

وأكد البيان أن تركيا ستقف إلى جانب النيجر "في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها".

والأربعاء، أعلن عسكريون، يطلقون على أنفسهم اسم "المجلس الوطني لحماية الوطن" (CLSP)، الإطاحة بنظام رئيس النيجر، وتعليق العمل بالدستور، بدعوى تدهور الأوضاع في البلاد، وفقاً لبيان تلاه عسكري عبر التلفزيون الرسمي في العاصمة نيامي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن جيش النيجر، في بيان، دعمه لمحاولة الانقلاب "تجنّباً لزعزعة استقرار البلاد".

ومنذ استقلالها عن فرنسا في 1960، شهدت النيجر 4 انقلابات كان آخرها عام 2010، كما شهدت عدة محاولات أخرى فاشلة.

وتولى بازوم رئاسة النيجر في فبراير/شباط 2021، ليواجه قبل أدائه اليمين الدستورية محاولة انقلاب أُخمدت بعد فترة قصيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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