ترأست عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان الخميس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للأمم المتحدة لمشروع "صفر نفايات".

وخلال كلمتها قالت أمينة أردوغان إنه من الممكن حل مشكلة النفايات في العالم فقط في حال بذل جهود مشتركة، مضيفة أن أنقرة فعلت ذلك من خلال مشروع صفر نفايات.

وأضافت: "بلغ معدل التعافي لدينا، الذي كان 13٪ قبل خمس سنوات، 27.2٪ في وقت قصير و30٪ في عام 2022. وهدفنا الوصول إلى 65٪ بحلول عام 2035".

وأوضحت أمينة أردوغان أنه بفضل ما جرى إنجازه في تركيا ضمن هذا المشروع "استطعنا حماية أرض بحجم 2000 ملعب كرة قدم. وحمينا مياهنا بما يعادل احتياجات المياه لأكثر من مليوني أسرة لمدة عام. وتمكنّا من تقديم وفورات في الطاقة تعادل احتياجات الطاقة لأكثر من 200000 أسرة لمدة عام. وفي الوقت نفسه قدمنا فرص عمل جديدة لآلاف من مواطنينا".

وأشارت إلى أن القرار بشأن "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتُمد بالإجماع، وقالت إنه بسبب هذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".

وقالت: "نتيجةً أخرى للقرار، أنشئ أيضاً المجلس الاستشاري للشخصيات رفيعة المستوى لهذا المشروع، وهو سبب اجتماعنا هنا اليوم".

وأضافت "بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، نهدف إلى زيادة الوعي على المستوى العالمي من خلال نشر أفضل الممارسات وقصص النجاح بشأن (صفر نفايات)".

جوائز عالمية

واقترحت أمينة أردوغان إقامة حفل يسمى Global Zero Waste Awards في 30 مارس/آذار من كل عام، بهدف تعزيز مبادرة "صفر نفايات".

وأكدت أمينة أردوغان أنه: "يجب أن نأخذ مبدأ عدم التلوث بدلاً من التنظيف، ويجب أن نشجع أسلوب حياة لا ينتج عنه نفايات في جميع أنحاء العالم".

واختتمت قائلة: "علينا تعزيز تعاوننا مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وكذلك المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، والمجلس التركي، والاتحاد الأفريقي".

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافقت منظمة الأمم المتحدة، على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".