أثار ادعاء مسؤول المخابرات السابق بالقوات الجوية ديفيد غروش بأن الحكومة الفيدرالية كانت تخفي هذا الدليل على وجود كائنات فضائية عن الكونغرس عاصفة نارية في يونيو/حزيران، مما دفع لجنة الرقابة التي يقودها الجمهوريون إلى بدء تحقيق فوري.

في جلسة الاستماع التي عُقدت الاربعاء شهد غروش، الذي قاد تحليل الظواهر الشاذة غير المبررة (UAP) داخل وكالة وزارة الدفاع الأمريكية حتى عام 2023، أن الولايات المتحدة تخفي برنامجاً "متعدد العقود" يجمع ويسترجع ويعكس هندسة الأجسام الطائرة المجهولة المحطمة، وفقاً لما نقلته الأسوشيتد بريس.

وقال غروش إنه مُنع من الوصول إلى برامج الحكومة السرية للأطباق الطائرة، وقال إنه واجه انتقاماً "وحشياً للغاية" نتيجة لمزاعمه. وزعم أنه كان على علم بـ"الأشخاص الذين تعرضوا للأذى" في سياق جهود الحكومة لإخفاء معلومات الأجسام الغريبة.

بالمقابل، نفى البنتاغون مزاعم غروش بالتستر. وفي بيان، قال متحدث باسم وزارة الدفاع إن المحققين لم يكتشفوا "أي معلومات يمكن التحقق منها لإثبات الادعاءات بأن أي برامج تتعلق بحيازة أو هندسة عكسية لمواد خارج الأرض سواء أكانت في الماضي أو حالياً".

شهود عيان

وبالإضافة إلى غروش الذي زعم أيضاً استعادة حكومة الولايات المتحدة "طيارين بيولوجيين غير بشريين" من أجسام فضائية كانت تحطمت، استمعت لجنة الكونغرس إلى ديفيد فرافور، قائد البحرية السابق الذي تذكر رؤية جسم غريب في السماء في أثناء مهمة تدريبية في عام 2004.

فيما ادعى رايان جريفز، طيار بحري متقاعد، أنه رأى أجساماً طائرة غريبة قبالة ساحل المحيط الأطلسي "كل يوم لمدة عامَين على الأقل". وقال جريفز إن المشاهدات "ليست نادرة أو منعزلة" وشاهدتها أطقم جوية عسكرية وطيارون تجاريون تعتمد حياتهم على تحديد دقيق".

وعلى مدار ساعتين، تحدث الشهود الثلاثة عن مصادفتهم لأشياء وظواهر تتحدى الفيزياء وأخبروا عن خوف الطيارين من التحدث، والمواد البيولوجية المستردة، والانتقام المزعوم من المبلغين عن المخالفات. وأقر جميعم بأن الظواهر الشاذة تشكل تهديداً محتملاً للأمن القومي، حسبما قالت شبكة بي بي سي البريطانية.

وعلى الرغم من أن الجلسة لم تؤكد الفضائيين ومركباتهم، فإن حقيقة أن الشهود تحدثوا إلى جلسة استماع رئيسية أمام الكونجرس كانت جديرة بالملاحظة في حد ذاتها. إذ استخدم المشرعون والشهود على حد سواء اللجنة للمطالبة بمزيد من الشفافية حول برامج العمل من الجيش.

تحرك الكونغرس

بعد سلسلة من عمليات الكشف في الأشهر الأخيرة، يبدو أن الجمهوريين والديمقراطيين يصطفون الآن للاستفسار في مسألة الحياة خارج كوكب الأرض. قاد الحزب الجمهوري التهمة الأولية، بسلسلة من الادعاءات حول الحياة خارج كوكب الأرض التي كان يُنظر إليها، حتى وقت قريب، على أنها محض خيال وسبب في نهاية للحياة المهنية.

وفي الآونة الأخيرة، انضمت الحكومة نفسها إلى خطاب الأجسام الطائرة المجهولة. ادعى مسؤول في البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن الظواهر الجوية "كان لها بالفعل تأثير في نطاقات التدريب لدينا"، فيما اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين تشريعات جديدة لجمع وتوزيع الوثائق حول "الظواهر الشاذة غير المعروفة"، وفقاً لما نقلته الغارديان.

هوس الأمريكان بالفضائيين

بدأ كل شيء مع الطيار كينيث أرنولد الذي قال أنه رأى بعد ظهر أحد أيام يونيو/حزيران تسعة أجسام، مثل "قوالب الفطائر" العملاقة، فوق جبال كاسكيد في واشنطن كانت تتحرك بسرعة لا تصدق. ومنذ ذلك الوقت، في صيف عام 1947، اجتاح نوع جديد غريب من الهيستيريا الولايات المتحدة. إذ بدأ الناس في الإبلاغ عن مشاهد الأجسام ذات شكل غير عادي مع مظهر مسطح يشبه القرص في السماء.

وبعد نحو 76 عاماً من هوس أمريكا بالفضائيين، إذ ضجت قنوات التلفزة والصحف بالتقارير التي تتحدث عن الأطباق الطائرة والأضواء الغريبة وألغاز المنطقة 51، تولّى المجتمع العلمي أخيراً المسؤولية. فإلى جانب لجنة الاستماع التي أجراها الكونغرس الأربعاء، من المتوقع أن تنشر وكالة ناسا قريباً نتائج دراستها الأولى على الإطلاق لظواهر شاذة مجهولة الهوية.

يذكر أنه جرى إضفاء الشرعية على مناقشة الأجسام الطائرة المجهولة جزئياً من خلال مزاعم الطيارين العسكريين الأمريكيين عن رؤيتهم لأجسام طائرة مجهولة، إلى جانب مقاطع فيديو عسكرية مسربة تظهر أحداثاً لا يمكن تفسيرها في السماء.

وفي عام 2017، خرجت القضية إلى العلن عندما ذكرت نيويورك تايمز وجود برنامج سري للبنتاغون للتحقيق في ظاهرة جوية مجهولة الهوية. وذلك بعد أن نشرت الصحيفة الأمريكية، بالإضافة إلى منظمة تدعى To The Stars Academy of Arts and Science، ثلاثة مقاطع فيديو تعرض لقاءات غير مبررة مع أجسام طائرة مجهولة. منذ ذلك الوقت، اعترف الجيش الأمريكي بهذه المواجهات تدريجياً فيما رفض التكهن بأصولها.

وبعد هذه الاكتشافات، أصدر البنتاغون في عام 2021 تقريراً عن ظواهر شاذة غير معروفة (UAP)، وهو المصطلح الذي يفضله بعض الخبراء، والذي وجد أكثر من 140 ظاهرة لا يمكن تفسيرها.